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Индонезия на уровне 4: вооружённые группировки угрожают безопасности туристов

2:15
Туризм

Правительство США опубликовало предупреждение для путешественников, советуя проявлять особую осторожность при посещении Индонезии, включая популярные направления, такие как Бали.

Бали
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бали

В настоящее время страна находится на уровне 2 по советам для путешественников: Усиленная осторожность.

Однако некоторые районы Индонезии, в частности провинции Центральная Папуа (Папуа Тенга) и Высокогорная Папуа (Папуа Пегунунган), отмечены на уровне 4: не рекомендуется к поездке.

По данным Государственного департамента США, в этих регионах наблюдается насилие и беспорядки, которые могут привести к травмам или смерти туристов. В этих районах действуют вооруженные сепаратистские группы, которые могут похищать иностранных граждан, особенно в периоды повышенной напряженности.

Агентство также указывает на постоянную угрозу террористических актов по всей Индонезии, предупреждая, что нападения могут произойти без предупреждения.

Среди потенциальных мишеней: полицейские участки, места поклонения, отели, бары, ночные клубы, рынки, торговые центры и рестораны. Путешественникам рекомендуется быть бдительными в общественных местах и следовать местным мерам безопасности.

Хотя большая часть Индонезии в целом безопасна для туризма, путешественники должны учитывать, что уровень риска может варьироваться в зависимости от региона и ситуации. Важно быть информированным и осторожным при планировании поездки.

Индонезия также подвержена природным катастрофам, таким как землетрясения, цунами и извержения вулканов, которые могут приводить к нарушению транспортной инфраструктуры, повреждению зданий и затруднению доступа к чистой воде и медицинской помощи.

Путешественники должны ознакомиться с местными процедурами в случае чрезвычайных ситуаций и следить за официальными предупреждениями во время пребывания.

Часто возникают демонстрации, которые могут быстро перерасти в насилие. Путешественникам следует избегать больших собраний, быть внимательными к окружающей обстановке и не участвовать в протестах или приближаться к ним, передает silive.

Уточнения

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает 4-е место в мире по численности населения и 14-е по территории.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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