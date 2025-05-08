Изменения в воздухе: что ждать от масштабного проекта нового международного хаба

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупнейший аэропорт Дубая DXB и один из самых загруженных в мире, ежегодно обслуживает более 90 миллионов пассажиров, играя ключевую роль в дальнемагистральных рейсах, особенно из Великобритании.

Фото: commons.wikimedia by Kgbo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ интерьер терминала международного аэропорта Дубая, ОАЭ

Однако его эпоха постепенно подходит к концу. В ближайшие десятилетия все службы будут перенесены в новый аэропорт Аль-Мактум (DWC), который строится с нуля и станет новым международным хабом.

Генеральный директор DXB Пол Гриффитс подтвердил, что нынешний аэропорт невозможно сохранить без колоссальных вложений. Вложение этих ресурсов целесообразнее направить в масштабный проект DWC, на развитие которого выделено 28 миллиардов фунтов стерлингов. Новый терминал DWC планируют открыть к 2032 году, и его расширение продлится вплоть до 2050-х годов.

DXB, тем не менее, продолжит функционировать как минимум ещё десять лет. Это значит, что британским туристам — которых ежегодно в Дубай приезжает до 6,2 миллионов — волноваться не о чем.

Рейсы British Airways и Emirates по-прежнему будут выполняться из крупнейших городов Великобритании — от Лондона до Эдинбурга.

Параллельно с этим ведётся перепланировка городской территории: после закрытия DXB его обширная площадь будет использована для расширения городской инфраструктуры, что даст новый импульс развитию Дубая.

Новый аэропорт Аль-Мактум (DWC) уже функционирует в ограниченном режиме с 2010 года. По завершении строительства он станет в пять раз больше DXB, сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров ежегодно, будет иметь пять взлётно-посадочных полос и до 400 стоянок для самолётов — это превратит его в крупнейший транспортный узел планеты.

Переход от DXB к DWC будет происходить поэтапно, без потрясений для туристов. А пока Дубай продолжает удерживать позиции в топе самых популярных направлений по версии TripAdvisor.

Уточнения

Международный аэропорт Дубай (DXB, ИКАО: OMDB) — крупнейший гражданский аэропорт Объединённых Арабских Эмиратов, расположенный в четырёх километрах к юго-востоку от исторического центра Дубай в районе Аль-Гархуд.

