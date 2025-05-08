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Тайны Рио-Гранде, что происходит с дикой природой

2:05
Туризм

Дикая территория рядом с национальным парком Биг-Бенд в Техасе обрела нового хранителя. Ранчо Хит-Каньон, участок площадью 671 акр, теперь официально в собственности государства.

Национальный парк Биг-Бенд, США
Фото: commons.wikimedia by National Park Service Digital Image Archives, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Национальный парк Биг-Бенд, США

Эта покупка расширяет доступ к одному из самых труднодоступных и красивых уголков региона, обеспечивая охрану редких экосистем и новых возможностей для отдыха.

Приобретение стало возможным благодаря Организации по охране природы Техаса (TNC), а управление участком осуществляет Департамент парков и дикой природы Техаса (TPWD). Сумма сделки — $1,2 миллиона, собранных через поддержку четырёх фондов, включая Horizon Foundation и WoodNext Foundation.

Ранчо Хит-Каньон — не просто участок земли. Это место, где произрастает более 250 видов растений, среди которых встречаются редкие и эндемичные. Участок включает 1,2 мили непрерывного берега реки Рио-Гранде, важнейшего источника влаги и жизни для диких животных этого засушливого региона.

Ранчо является единственным официальным пунктом начала многодневного речного путешествия по Бокильяс-Каньону, и одним из немногих точек доступа к Рио-Гранде в нижней части каньонов. Это делает его особенно важным для туризма и природного туризма.

Финансирование поступило от Фонда Horizon, WoodNext Foundation, Техасского фонда парков и дикой природы и Meta Alice Keith Bratten Foundation. В будущем планируется разработка плана по управлению природными ресурсами, чтобы сохранить хрупкую экосистему и обеспечить устойчивое использование территории.

Проект уже получил широкую поддержку со стороны TNC и местных организаций. Он расширяет возможности для экотуризма, наблюдения за дикой природой и активного отдыха, делая парк Биг-Бенд ещё ближе и доступнее для всех.

Уточнения

Биг-Бенд (англ   lang="en">Big Bend) — национальный парк США, расположенный на юго-западе штата Техас на границе с Мексикой, от которой отделен рекой Рио-Гранде. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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