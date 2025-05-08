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Непревзойдённый туризм: как новый маршрут меняет правила игры в путешествиях по Франции

2:48
Туризм

До сих пор туристы, путешествующие пешком, на велосипеде или даже на лодке, которые хотели добраться до великолепного заповедника Сент-Люсия в Пор-ла-Нувеле, особенно из Нарбона, были вынуждены делать серьёзный крюк почти в 6 километров или сдаться, когда риск пожара запрещает любой доступ на остров. Вот уже несколько дней можно просто пересечь Робин.

Сент-Люсия
Фото: flickr.com by Jean-Marc Astesana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сент-Люсия

Тропа Робин, которая соединяет канал дю Миди и город Пор-Ла-Нувель, логически является частью Eurovelo 8 — велосипедного маршрута, который связывает Грецию с Гибралтаром в Испании. Каждый год им пользуются тысячи любителей велоспорта.

Эти велопутешественники не единственные, кто любит самородок в департаменте Од регионального природного заповедника: иногда мимо проплывают лодки, часто приходят пешие туристы, но буксировочная тропа, находящаяся на противоположном берегу Сент-Люсии, может быть непомерно объездной, особенно если ехать из шлюза Мандирак и другого символического места, где сейчас находится природный парк Нарбоннез в Средиземноморье, Гранд Кастело в Нарбоне.

Как напомнил Дидье Кодорниу, вице-президент региона и природного парка, между Гранд Кастело и Сент-Люсией "было инвестировано 15 миллионов евро", и каждый имеет право извлечь из этого выгоду! Фрэнсис Морлон, вице-президент департамента, который, очевидно, является партнёром этого разумного туристического бриллианта, был далёк от того, чтобы противоречить ему и, опробовав семейное пребывание в приюте, приехав из Нарбона с измученными детьми, был в восторге от этого нового короткого пути.

Консерватория Приморья, заказавшая паром, обратилась к компании VB tourisme, специализирующейся на этом типе лодок и базирующейся в Приморской Шаруре. Её паромы одобрены министром транспорта. Цепной паром — это судно, которое когда-то широко использовалось в Марэ Пуатевен для пересечения множества каналов, присутствующих в этом районе.

Использование очень простое: паром соединён каждым из своих концов с берегом канала Робин цепью. Если потянуть за цепь, соединённую с противоположным берегом, лодка пересекает канал. В то время как большая часть паромов оставлена для свободного использования пассажирами, Passe-Robine будет пришвартован со стороны прибрежного заповедника, чтобы не препятствовать движению барж по Робин. Звонок в прибрежный приют (номер которого указан на знаке) во время переправы позволит смотрителям Веронике или Марку освободить паром и помочь вам безопасно переправиться!

Уточнения

Сент-Люси́я (англ. Saint Lucia [ˌseɪnt ˈluːʃɪə], ) — островное государство, расположенное на одноимённом острове в Наветренных островах Вест-Индии между островами Сент-Винсент и Мартиника.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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