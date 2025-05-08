Так уютно, что вы не захотите уезжать: как Вати обновит ваш внутренний мир всего за пару часов

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1:24
Туризм

На полуострове Метана, в бухте Эпидавра, расположен хорошо защищённый, небольшой живописный порт Вати, который находится всего в 2 часах езды на машине от Афин и подходит как для короткой экскурсии, так и для короткого или многодневного отдыха.

Вати
Фото: commons.wikimedia.org by Yiannis4f, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вати

Спокойствие, царящее в небольшом поселении, чувствуется около пирса и таверен со свежими морепродуктами и освежающим запахом йода, который доносится из синего моря. Прогулка по пирсу, возле порта, среди рыбацких сетей и бесконечных кошек, которые молотят лапами в ожидании идеального мезе, подарит вам всё то спокойствие, которое нужно организму для того, чтобы совершить необходимую перезагрузку, в которой он так нуждается.

Вокруг небольшого порта построены маленькие домики, которые заканчиваются у самого моря, в то время как совсем рядом с Вати находится деревня Каммени Хора, построенная буквально рядом с кратером вулкана Метана, который можно посетить.

Редкий и удивительный характер города Вати сохранился в неизменном виде и сегодня, напоминая нам о беззаботных днях прошлого.

Когда наступает вечер, всё вокруг становится ещё более необыкновенным. Свет фонарей придаёт особое очарование гавани, а набережная вдоль пирса меняет цвет, приобретая фиолетовый оттенок заката.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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