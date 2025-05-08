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Фестиваль артишоков в Купелло: откройте для себя весенние тайны итальянской деревни

2:01
Туризм

В самом сердце Абруццо, между мягкими холмами и ясным небом, есть деревня, которая весной взрывается красками и ароматами. Здесь гулять — значит наслаждаться неспешностью, дышать чистым воздухом и любоваться видами, которые трогают душу.

Артишоки
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Артишоки

Речь идёт о Купелло, красивой деревушке в Абруццо, известной немногим, но которая заслуживает гораздо большего внимания. Давайте откроем для себя это неизведанное место и поймём, почему его стоит посетить.

Деревня Купелло — идеальное место, чтобы ощутить весну со всеми её вкусами и красотой. Откройте для себя Купелло, родину артишоков Маццаферрата, и позвольте себе очароваться уникальными пейзажами, кулинарными традициями и подлинной атмосферой.

Деревня, рассказывающая древние истории

Каждая улочка Купелло хранит следы прошлого: Палаццо Маркионе девятнадцатого века и Палаццо Эрминио Боскетти с его башенкой, кажется, шепчут истории о знати и традициях. Завершают картину небольшие церкви Сан-Рокко и Рождество Девы Марии, погруженные в простую и аутентичную атмосферу.

Артишок Маццаферрата, гордость Купелло

Но настоящая магия Купелло расцветает весной, когда деревня празднует своё самое ценное сокровище — артишок Маццаферрата, нежный, ароматный, неповторимый. С 29 апреля по 4 мая фестиваль артишоков превращает улицы в триумф вкусов, с традиционными и креативными блюдами, которые рассказывают о страсти целой территории.

Природа, отдых и аутентичность

Купелло — это не только хорошая еда: это ещё и нетронутая природа, прогулки по холмам и моменты полного расслабления. Здесь медленные ритмы позволяют отключиться, найти себя и прожить опыт подлинного благополучия вдали от массового туризма.

Уточнения

Купелло (итал. Cupello) — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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