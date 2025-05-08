11 тысяч жителей и знаменитый актёр в их числе: что скрывает город Амелия?

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Красоту Италии можно ощутить не только в великих городах, но и в исторических средневековых, а также в горных или сельских городах и деревнях, соприкасающихся с природой, где время замедляет свой ход, и одним из самых богатых регионов этих мест, безусловно, является Умбрия — волшебный мир вкусов и красок, куда любят убежать даже знаменитости. Среди них есть город, где живёт актёр и режиссёр Теренс Хилл, маленькая жемчужина посреди холмов и природы.

Фото: commons.wikimedia.org by Arcanma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Город Амелия

В каком городе в Умбрии живёт Теренс Хилл

И вот в одном из старинных городов Умбрии Теренс Хилл, урождённый Марио Джиротти, нашёл свое идеальное место. Город, о котором идёт речь, находится в провинции Терни, расположен почти на границе с Лацио и представляет собой маленькую жемчужину посреди холмов и природы: его называют Амелия. Здесь проживает чуть более 11 тысяч жителей, и Теренс Хилл входит в их число.

Пробыв долгое время в Соединённых Штатах, Теренс Хилл решил вернуться жить в Италию и предпочёл сделать это подальше от толп больших городов, поэтому он выбрал место, с которым у него особая связь, так как часть его детства прошла в Умбрии. Он решил уединиться в Амелии, красивом доме, утопающем в зелени, вместе со своей семьей.

Теренс Хилл, известный, в частности, своими ролями в спагетти-вестернах в паре с Бадом Спенсером, также получил премию "Давид ди Донателло", а в последние годы его лицо ассоциируется с другим культовым персонажем, тем самым Доном Маттео, который, по совпадению, снимается в Умбрии. Короче говоря, всё сходится.

Амелия — город, где живёт Теренс Хилл, красив и стоит того, чтобы его посетить

Древний город Амелия стоит посетить не только потому, что здесь живёт актёр, но и потому, что это одно из старейших мест в Умбрии и маленькая жемчужина посреди холмов и природы. Вы непременно будете очарованы. Он имеет очень хорошо сохранившийся исторический центр, где вы можете по-настоящему вдохнуть прошлое, в том числе благодаря средневековым зданиям, которые всё ещё присутствуют, а также благодаря доримским улицам, которые вырастают вверх, и красивым дворцам эпохи Возрождения.

Амелия сразу же произведёт на вас первоклассное визуальное впечатление благодаря своим внушительным стенам, которые окружают самую старую часть. Некоторые из них состоят из огромных валунов и датируются седьмым и шестым веками до нашей эры, в то время как те, что находятся в верхней части города, относятся к поздней римской эпохе и раннему средневековью, а древние цистерны относятся к римским временам. Это своего рода подземный город, созданный благодаря поистине невероятной работе гидротехники, если задуматься о том, когда они были построены. И вы не можете пропустить посещение городского археологического музея в бывшем францисканском монастыре Палаццо Петриньяни 1571 года и Палаццо Фраттини, построенного на основе ранее существовавших римских бань.

Уточнения

Аме́лия (итал Amelia) — город в Италии, расположен в регионе Умбрия, подчинён административному центру Терни (провинция).

