Где можно потратить сотни тысяч долларов за ночь

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих путешественников отель — это место, где можно отдохнуть между экскурсиями и прогулками. Для других же выбор роскошного отеля в престижном районе становится самостоятельным поводом для расслабления.

Однако некоторые гостиницы служат своего рода показателем высокого достатка: стоимость проживания в них за одну ночь поражает воображение.

Какие отели признаны самыми дорогими на планете?

Около 150 тысяч долларов за ночь — подводная гостиница в Карибском регионе

Этот уникальный отель представляет собой настоящую подводную лодку и рассчитан всего на одного гостя, что делает его предложение по-настоящему эксклюзивным. Здесь можно наслаждаться завораживающими видами подводного мира и самостоятельно формировать программу пребывания, ведь капитан лодки полностью в вашем распоряжении.

100 тысяч долларов за ночь — особый люкс в комплексе The Palms

Номер отличается оригинальными картинами известных художников и меблировкой, выполненной на заказ. Он оборудован всем необходимым для комфортного проживания, включает уютные зоны для отдыха и даже джакузи с панорамным обзором местности.