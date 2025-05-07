Где можно потратить сотни тысяч долларов за ночь

Для многих путешественников отель — это место, где можно отдохнуть между экскурсиями и прогулками. Для других же выбор роскошного отеля в престижном районе становится самостоятельным поводом для расслабления.
Однако некоторые гостиницы служат своего рода показателем высокого достатка: стоимость проживания в них за одну ночь поражает воображение.
Этот уникальный отель представляет собой настоящую подводную лодку и рассчитан всего на одного гостя, что делает его предложение по-настоящему эксклюзивным. Здесь можно наслаждаться завораживающими видами подводного мира и самостоятельно формировать программу пребывания, ведь капитан лодки полностью в вашем распоряжении.
Номер отличается оригинальными картинами известных художников и меблировкой, выполненной на заказ. Он оборудован всем необходимым для комфортного проживания, включает уютные зоны для отдыха и даже джакузи с панорамным обзором местности.
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