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Заброшенные оливковые рощи: как небольшая ферма в Лигурии меняет судьбу региона

3:05
Туризм

Над самым красивым морем в Лигурии фермерский дом занимается сельскохозяйственной регенерацией с помощью домашней кухни

Оливковая роща
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Pinatel de Salvator, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оливковая роща

Il Giardino del Borgo — это кооператив, занимающийся восстановлением древних оливковых рощ на замечательной территории Сан-Фруттуозо, в парке Портофино в Лигурии. Здесь также есть гостиница Agririfugio Molini, в которой можно переночевать и поесть блюда из местных продуктов.

Красивая деревня находится в районе с видом на залив Тигуллио, в парке Портофино в Лигурии. Речь идёт о Сан-Фруттуозо, рыбацкой деревушке, которая развилась вокруг одноимённого комплекса бенедиктинских монахов в 1000 году. Добраться до неё можно только на лодке. На этой полосе земли появилась Agririfugio Molini — структура, восстановленная из старой мельницы с комнатами и небольшим рестораном лигурийской домашней кухни.

"Всё началось в 2000 году. Хотелось восстановить старые оливковые рощи и вдохнуть новую жизнь в эту территорию, заброшенную в течение многих лет, вернув ее сообществу", — объясняет Андреа Левероне, один из членов сельскохозяйственного кооператива Il Giardino del Borgo.

Территория Сан-Фруттуозо и восстановление земель

"Наш кооператив был основан в 2000 году как проект по восстановлению окружающей среды. Мы находимся за деревней Сан-Фруттуозо, на территории, принадлежащей региону Лигурия и спасённой от банкротства миланской компании, которая хотела заниматься строительными спекуляциями", — рассказывает Левероне.

Это уникальное место в своём роде, в нескольких шагах от знаменитого аббатства Сан-Фруттуозо, ныне находящегося под управлением FAI, в окружении природных троп и полей, заброшенных со времён Второй мировой войны.

"Мы предложили региону позаботиться о восстановлении земли в этом районе: более 1000 гектаров, состоящих в основном из древних оливковых рощ, посаженных ещё монахами-бенедиктинцами в 1500 году", — говорит Левероне.

Так родился кооператив Il Giardino del Borgo вместе с Филиппо Курти, Алессандро Саккетти, Эмануэлой Чинчелла и Павлом Коваленко.

"Вначале нашей целью было провести регенерацию сельского хозяйства, ухаживая за оливковыми рощами и окружающим сельскохозяйственным ландшафтом. Мы проводили эксперименты, связанные с пчеловодством, сбором дикорастущих трав, разбили огород, соединившись с сельскохозяйственной традицией монахов, которые здесь жили. Затем мы также начали заниматься экологическими услугами: поддерживать дорожки, восстанавливать указатели, пересматривать места для отдыха и пикников", — продолжает Левероне.

Таким образом в течение нескольких лет Андреа Левероне и его коллеги возродили туризм в этом районе, продвигая треккинговые маршруты, которые когда-то были заброшены.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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