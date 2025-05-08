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Европейские аэропорты которые лучше избегать

1:58
Туризм

Отдых начинается с аэропорта. Но что, если первый шаг к долгожданным каникулам превращается в испытание на прочность.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Согласно свежему исследованию, некоторые европейские аэропорты получают настолько низкие оценки от путешественников, что их без преувеличения можно назвать «зоной турбулентности» ещё до посадки в самолёт. В рейтинге, составленном на основе отзывов в Google, оценивались такие параметры, как чистота, комфорт, скорость прохождения контроля и общее впечатление от сервиса.

Кто попал в антирейтинг

Антилидером стал лондонский аэропорт Лутон. При средней оценке в 2,5 балла его критикуют за хаос, переполненность и задержки. Следом — берлинский Бранденбург, который изначально должен был стать образцовым, но не смог оправдать ожиданий. Закрывает тройку аутсайдеров аэропорт Манчестера.

Вот что пишут пассажиры:

«Очереди на паспортном контроле тянутся до выхода из терминала. На туалеты без слёз не взглянешь».

«Слишком шумно, переполнено, всё на грани срыва — стресс ещё до посадки».

Почему так происходит

Эксперты отмечают, что основные проблемы — это нехватка персонала, устаревшая инфраструктура и слабая организация. Добавим сюда рост числа туристов после пандемии — и получим идеальный шторм.

Интересно, что среди худших оказались не только крупные хабы, но и небольшие аэропорты, которые, казалось бы, должны справляться лучше.

Восточноевропейские аэропорта

И здесь не всё гладко. В топ-10 оказались и венгерские аэропорты. Например, Дебрецен получил всего 2,8 балла — жалобы касаются долгого ожидания, отсутствия нормальных условий и плохой логистики.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — "воздух" и лат. portus — "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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