Лучший пляж мира оказался не на острове — и его не найти в путеводителях

Мечтали когда-нибудь оказаться в уголке, где волны шепчут, а природа будто застывает во времени? Такое место реально существует — и находится в Европе.

Международный рейтинг The World’s 50 Best Beaches, в который входят мнения более тысячи туристических экспертов, назвал лучший пляж планеты. Результаты этого года удивили даже искушённых путешественников: первое место досталось не тропическому острову, а живописному уголку Италии — пляжу Кала Голоритце на Сардинии.

То что делает это место особенным

Кала Голоритце появился в 1962 году после оползня, а уже в 1995 году оказался в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он буквально оторван от цивилизации: сюда не подплывают яхты — кораблям запрещено приближаться ближе, чем на 200 метров. Дальше — или вплавь, или пешком по специально проложенной тропе.

Пляж закрыт от массового туризма: вход — только по билету (7 евро). Но зато взамен — чистейшая вода, неприкоснутая природа и уникальная скала из известняка высотой 143 метра, возвышающаяся прямо над берегом.

Кто ещё в топе

2 место — Entalula Beach, Филиппины: идеальное сочетание скал, белого песка и коралловых рифов.

3 место — Bang Bao Beach, Таиланд: уединённый пляж с бирюзовой водой и мягким песком.

В топ-50 также вошли пляжи из Греции, Маврикия, Эквадора и Ирландии.

Как выбирали

Эксперты оценивали не только красоту, но и:

чистоту воды;

нетронутость природы;

биоразнообразие;

условия для отдыха;

уникальность ландшафта.

Кала Голоритце — это не просто пляж, а настоящий памятник природы, где человек — лишь гость.

Уточнения

