Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вырастить баклажаны с первого раза — легко, если знать, как сажать и поливать
Шаги России по Украине будут зависеть от результатов перемирия
Сладкое искушение: как молодое поколение меняет рынок корейских десертов — мороженое или билет на концерт
Российский антисептик меняет всё: что скрывается за его простым составом
Секрет экономии на лекарствах: как не переплачивать и при этом не рисковать здоровьем
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу
Овощи вскипят, цветы сварятся: когда точно нельзя брать в руки лейку
Полголовы — шедевр: укладка, в которую влюбляются с первого взгляда
Породы кошек, нуждающиеся в постоянном внимании: что важно знать

Лучший пляж мира оказался не на острове — и его не найти в путеводителях

1:55
Туризм

Мечтали когда-нибудь оказаться в уголке, где волны шепчут, а природа будто застывает во времени? Такое место реально существует — и находится в Европе.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Международный рейтинг The World’s 50 Best Beaches, в который входят мнения более тысячи туристических экспертов, назвал лучший пляж планеты. Результаты этого года удивили даже искушённых путешественников: первое место досталось не тропическому острову, а живописному уголку Италии — пляжу Кала Голоритце на Сардинии.

То что делает это место особенным

Кала Голоритце появился в 1962 году после оползня, а уже в 1995 году оказался в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он буквально оторван от цивилизации: сюда не подплывают яхты — кораблям запрещено приближаться ближе, чем на 200 метров. Дальше — или вплавь, или пешком по специально проложенной тропе.

Пляж закрыт от массового туризма: вход — только по билету (7 евро). Но зато взамен — чистейшая вода, неприкоснутая природа и уникальная скала из известняка высотой 143 метра, возвышающаяся прямо над берегом.

Кто ещё в топе

  • 2 место — Entalula Beach, Филиппины: идеальное сочетание скал, белого песка и коралловых рифов.
  • 3 место — Bang Bao Beach, Таиланд: уединённый пляж с бирюзовой водой и мягким песком.
  • В топ-50 также вошли пляжи из Греции, Маврикия, Эквадора и Ирландии.

Как выбирали

Эксперты оценивали не только красоту, но и:

  • чистоту воды;
  • нетронутость природы;
  • биоразнообразие;
  • условия для отдыха;
  • уникальность ландшафта.

Кала Голоритце — это не просто пляж, а настоящий памятник природы, где человек — лишь гость.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna [sar'dinja]) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря.

Филиппи́ны (англ. The Philippines [ðəˈfɪlɪpiːnz] ; таг. Pilipinas [ˌpɪlɪˈpinɐs]), официальное название — Респу́блика Филиппи́ны (англ. Republic of the Philippines [rɪˈpʌblɪk ɒv ðiː ˈfɪlɪpiːnz], таг. Republika ng Pilipinas [reˈpublika ŋ ˌpɪlɪˈpinɐs]) — островное государство в Юго-Восточной Азии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сын модели Натальи Водяновой всё больше становится похож на женщину
Шоу-бизнес
Сын модели Натальи Водяновой всё больше становится похож на женщину Аудио 
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Красота и стиль
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается Аудио 
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Наука и техника
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Популярное
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц

Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.

Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Перемирие с 8 мая: тактическая пауза или проверка Киева Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Последние материалы
Вырастить баклажаны с первого раза — легко, если знать, как сажать и поливать
Шаги России по Украине будут зависеть от результатов перемирия
Сладкое искушение: как молодое поколение меняет рынок корейских десертов — мороженое или билет на концерт
Российский антисептик меняет всё: что скрывается за его простым составом
Секрет экономии на лекарствах: как не переплачивать и при этом не рисковать здоровьем
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу
Овощи вскипят, цветы сварятся: когда точно нельзя брать в руки лейку
Полголовы — шедевр: укладка, в которую влюбляются с первого взгляда
Лучший пляж мира оказался не на острове — и его не найти в путеводителях
Перемирие с 8 мая: тактическая пауза или проверка Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.