В Родопских горах нашли источник, который оживляет тела и души

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждую весну в одно и то же время в Болгарии, в сердце Родоп снова происходит нечто необъяснимое. Казалось бы, это просто вершина, покрытая лиственным лесом. Но в майскую ночь здесь происходит чудо.

Фото: Self-photographed by Чуваев Н.А. is licensed under GNU Free Documentation License Источник

В этот период — когда христиане отмечают Георгиев день, а мусульмане празднуют Хедерлез — из-под скал на вершине Дамбале начинает бить необычная вода. Местные верят: именно в эту ночь вода становится целебной. И стекает она вниз к источнику с несколькими кранами и маленьким бассейном. Люди приходят, чтобы омыться, молиться и исцелиться.

"Нека болката тук да остане, нека има здраве за мен и всички мои близки хора” — произносят они, умываясь трижды с головой, руками и ногами.

Чудеса? Вполне возможно. По рассказам, здесь начинают говорить немые дети, встают на ноги те, кто годами не мог ходить, исчезают экземы и заикания. Женщины, которым ставили диагноз "бесплодие", возвращаются домой с новой надеждой.

Неподалёку от источника — массивные скальные образования, в которых археологи находят древние ниши и вырезы. По легенде, на этом месте когда-то собрались святые. Один из них, Яран баба, ударил по скале кулаком — и из неё хлынула вода. Увидев, как мощно она льётся, он испугался за село внизу, заткнул поток овечьей шерстью и произнёс: "Коль уж не течёт, пусть хоть капает". Так родилось имя вершины — Дамбалъ (в переводе с турецкого — капля).

После полуночи ветер поднимается в лесу, деревья начинают шуметь, и кто-то произносит: "Хъдърлез дойде”. Родители бросают в ледяную воду детей — так начинается очищение. Кричащие от холода малыши ныряют в источник, и по преданию, именно в этот момент происходит исцеление.

Научное объяснение тоже есть: кратковременный шок, вызываемый холодной водой и атмосферой ритуала, может запустить механизмы исцеления при психосоматических заболеваниях. Но те, кто хоть раз был здесь, уверены: это дело не науки. Это — чудо.

Уточнения

Свято́й исто́чник — это небольшой водоём, выходящий из грунта и почитаемый в языческом или христианском контексте, часто в обоих: обычно — языческая святыня которая позже стала христианской.

