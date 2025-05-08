Не просто прогулка: как 175 метров над пропастью изменят ваше восприятие мира — секреты тибетского моста

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Умбрии, в живописной деревне Селлано, расположился самый высокий тибетский мост Европы. Он нависает над ущельем на высоте 175 метров, а его длина достигает 517 метров. Этот переход — не просто прогулка, а символ мужества, преодоления страха и личного вызова.

Фото: commons.wikimedia by Aldo Montemarano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ тибетский мост в Кастельсарачено, Италия

Официальное бронирование осуществляется через сайт Visit Sellano. Стоимость составляет 25 евро с человека и включает в себя страховочную экипировку, сопровождение опытных гидов и полную инструктажную подготовку. Забронировать стоит заранее, особенно на выходные, когда поток туристов возрастает.

Сара, одна из участниц, сначала испытывала настоящий страх. Но уже через несколько метров дорога над пропастью превратилась для неё в магическое переживание. Виды вокруг, прозрачный горный воздух и ноябрьские краски природы усиливают ощущение полноты жизни.

Мост соединяет не только скалы, но и две реальности: страх и восторг, тревогу и вдохновение. Поэтому удобная одежда и лёгкие трекинговые ботинки — обязательны. Оставьте тяжёлый рюкзак дома, возьмите воду, лёгкую закуску и внимательно слушайте инструктора.

После перехода можно снять напряжение на прогулке к прудам неподалёку. А затем отправиться в Монтесанто — часть Селлано, где царят тишина, древний камень и умиротворение. А тем, кто жаждет фото и новых впечатлений, стоит заехать в Расилью, известную как "Маленькая Венеция Умбрии".

Пересечение тибетского моста — это не просто туристический аттракцион, а путешествие внутрь себя. Готовы ли вы сделать шаг в пустоту, чтобы почувствовать, как сильно бьётся ваше сердце?

Уточнения

Селла́но (итал. Sellano) — коммуна в Италии, расположена в регионе Умбрия, в провинции Перуджа.

