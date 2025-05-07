Безвоздушное пространство: какие последствия ждут пассажиров после атак беспилотников

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уже вторые сутки подряд в ряде регионов вводятся ограничения на полёты из-за угрозы атак беспилотников. В результате — массовые задержки авиарейсов, переносы вылетов на неопределённое время и недовольство пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Аэропорт Пулково

Важно понимать: закрытие воздушного пространства — не вина аэропортов, уточняет inkazan.ru. Они лишь подчиняются распоряжениям федеральных и региональных органов, отвечающих за безопасность. Тем не менее, частые ограничения подрывают доверие к стабильности авиасообщения и формируют репутационные риски для страны в целом.

Авиакомпании в таких ситуациях опираются на пункты о форс-мажоре в своих договорах, что юридически позволяет переносить рейсы без штрафных санкций. Но несмотря на это, основные потери несут не они, а пассажиры — деловые поездки срываются, личные планы рушатся.

Закрытие неба напрямую влияет на деловую активность: топ-менеджеры не могут вовремя прибыть на встречи, нарушаются логистические цепочки. Всё больше людей переходит на наземный транспорт — поезда и автомобили становятся безопасной и предсказуемой альтернативой перелётам.

В краткосрочной перспективе финансовые потери для авиакомпаний минимальны. Однако в долгосрочной — устойчивое предпочтение к другим видам транспорта может изменить рынок пассажирских перевозок.

Стоит отметить, что в середине апреля активность беспилотников снизилась. Это связывают с усилением мер безопасности, принятых как на федеральном, так и на региональном уровнях. Тем не менее, общая ситуация остаётся напряжённой, и воздушная сфера требует гибкости и адаптации к новой реальности.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

