Скорая помощь на борту: мечты об отпуске обернулись под капельницей в больнице

Семейная пара из Екатеринбурга мечтала провести майские праздники среди живописных пейзажей Горного Алтая. Они заранее оплатили гостиничный номер за 39 тысяч рублей и приобрели экскурсионный тур на 30 тысяч. За день до вылета супруги прибыли в аэропорт Кольцово пораньше, чтобы насладиться комфортом бизнес-зала и немного перекусить в ожидании посадки.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Перевал Чике-Таман Алтай

Однако приятное начало путешествия быстро обернулось настоящим кошмаром. Как сообщает "Царьград", уже через полчаса после взлёта оба почувствовали резкое недомогание. Женщина провела весь полёт в туалете, а её муж — в соседнем. Их трясло, тошнило, кружилась голова. Ближе к посадке женщине стало совсем плохо — ей понадобилась срочная медицинская помощь прямо на борту.

По прибытии в аэропорт Алтая к трапу подъехала скорая. Туристов доставили в больницу, где врачи подтвердили бактериальную инфекцию. Два дня из трёх запланированных на отдых они провели под капельницами. О купленных заранее экскурсиях и речи быть не могло, а в гостиничном номере пара провела лишь одну ночь перед возвращением домой.

Несмотря на серьёзность ситуации, сотрудники бизнес-зала Кольцово не признали ответственности. Когда пострадавшие сообщили о намерении подать претензию, им предложили ограничиться записью в книге "Жалоб и предложений". Сейчас супруги планируют обратиться с досудебной претензией и добиваться компенсации за испорченный отпуск и вред здоровью.

Уточнения

Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

