Лувр закроет историческую эру: аудиогиды исчезнут в 2025 году

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С сентября 2025 года Лувр (Франция) прекратит предоставление аудиогидов на Nintendo 3DS.

Фото: Openverse by bradjavernick, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ аудиогид

Это уникальное сотрудничество между музеем и производителем игровых консолей, которое началось в 2012 году, завершается через 13 лет. На его место придет новая система, но детали пока не раскрыты.

С 2012 года посетители могли арендовать Nintendo 3DS за 6 евро, чтобы познакомиться с культурными сокровищами Лувра с использованием инновационного устройства. Консоль выступала как не просто аудиогид, а как интерактивный инструмент с картой в реальном времени, аудиокомментариями, изображениями высокого качества и даже 3D-моделями некоторых произведений. На момент запуска это было смелое решение, поддерживаемое Nintendo, которая видела способ интегрировать свои игровые технологии в культурную сферу.

Благодаря системе GPS, 3DS обеспечивала точное определение местоположения в пространстве музея площадью 73 000 м², что было особенно полезно для тех, кто терялся между залами Денона, Салли и Ришелье. Путеводитель содержал свыше 30 часов аудио- и визуального контента на девяти языках, включая японский и корейский, а также предлагал два тематических маршрута — один для классических шедевров, другой для семейного знакомства с Древним Египтом.

Проект был поддержан такими известными личностями, как Сатору Ивата и Сигеру Миямото, которые даже сняли специальное видео, прогуливаясь по залам музея с консолью в руках. Несмотря на оригинальность этого сервиса, его завершение не стало полной неожиданностью. Nintendo 3DS перестала производиться в 2020 году и к настоящему моменту устарела.

Лувр подтвердил, что с сентября 2025 года появится "новая система", но не уточнил, будет ли это вновь сотрудничество с Nintendo или возвращение к традиционным аудиогидам, передает mac4ever.

Уточнения

Музей Лувра (фр. Musée du Louvre; часто используется просто название Лувр) — один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы.



