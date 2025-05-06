Первый билет на дирижабль Airlander 10: как можно стать одним из 100 пассажиров

3:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания Hybrid Air Vehicles (HAV) планирует использовать производственные мощности на заводе Carcroft Common в Донкастере для создания нескольких дирижаблей Airlander 10, которые будут заполнены гелием и смогут перевозить до 100 пассажиров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Турист

Ожидается, что эти воздушные суда начнут свою эксплуатацию в 2029 году, а их сборка создаст около 1200 рабочих мест в Южном Йоркшире.

HAV инициировала краудфандинг на платформе CrowdCube, в ходе которого более 450 человек совместно внесли свыше 820 000 фунтов стерлингов. За 750 фунтов каждый желающий может зарезервировать билет на первый рейс в Великобританию, цена двоих мест составляет 1250 фунтов, а за четыре места нужно будет заплатить 2000 фунтов.

Это часть более обширного цикла финансирования, в рамках которого компания привлекла дополнительно 1,9 миллиона фунтов стерлингов от других инвесторов, указанных на странице CrowdCube.

Как сообщается в январском отчете компании, на дирижабли Airlander 10 уже продано билетов на 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, а также привлечено более 140 миллионов фунтов для разработки с участием Министерства обороны США, Innovate UK и Фонда регионального развития Великобритании.

Тем не менее, в отчетах упоминается, что компании необходимо более 300 миллионов долларов (226 миллионов фунтов стерлингов) акционерного капитала для достижения точки безубыточности и что потребуются дальнейшие инвестиции.

Представитель HAV отметил The Yorkshire Post, что компания довольна поддержкой сообщества, которая в этом раунде составила около 2 миллионов фунтов стерлингов от существующих инвесторов.

Мэр Южного Йоркшира Оливер Коппард согласился выделить кредит в 7 миллионов фунтов стерлингов для создания производственной площадки, из которых уже выделен 1 миллион фунтов.

Компания продолжает вести переговоры с правительством о получении 1,9 миллиона фунтов стерлингов из ранее выделенной помощи через Региональный фонд роста. В последних отчетах указано, что обязательства по созданию рабочих мест с использованием этих средств были выполнены лишь частично.

Представитель HAV подтвердил, что они уверены в запуске Airlander в этом десятилетии, подчеркивая, что команда работает над институциональным финансированием в размере 310 миллионов фунтов. Создание нового типа транспортных средств — это сложная задача, но они уверены в своих силах и готовности к реализации поставленных целей. Инвесторы, принимающие участие в краудфандинге, должны быть готовы к рискам, так как возможность утраты капитала существует, передает yorkshirepost.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



