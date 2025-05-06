Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бодрость без кофеина: чем заменить любимую чашку и не уснуть на ходу
Умный холодильник от Samsung: знает, что вы забыли купить — и сам всё закажет
Аргентинка Софья Головкина продолжает победный путь в боксе
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Натуральное удобрение: готовим жидкий настой из картофельных очисток
Звездный спортсмен, обвинённый 16 массажистами, уволен своей командой
Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно
Всё, что зима сломала — весна покажет: рассказываем, как не попасть на дорогое ТО
Какие авто забирают все титулы на вторичном рынке: вам не покажется странным, что в топе снова Lada

Первый билет на дирижабль Airlander 10: как можно стать одним из 100 пассажиров

3:07
Туризм

Компания Hybrid Air Vehicles (HAV) планирует использовать производственные мощности на заводе Carcroft Common в Донкастере для создания нескольких дирижаблей Airlander 10, которые будут заполнены гелием и смогут перевозить до 100 пассажиров.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Ожидается, что эти воздушные суда начнут свою эксплуатацию в 2029 году, а их сборка создаст около 1200 рабочих мест в Южном Йоркшире.

HAV инициировала краудфандинг на платформе CrowdCube, в ходе которого более 450 человек совместно внесли свыше 820 000 фунтов стерлингов. За 750 фунтов каждый желающий может зарезервировать билет на первый рейс в Великобританию, цена двоих мест составляет 1250 фунтов, а за четыре места нужно будет заплатить 2000 фунтов.

Это часть более обширного цикла финансирования, в рамках которого компания привлекла дополнительно 1,9 миллиона фунтов стерлингов от других инвесторов, указанных на странице CrowdCube.

Как сообщается в январском отчете компании, на дирижабли Airlander 10 уже продано билетов на 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, а также привлечено более 140 миллионов фунтов для разработки с участием Министерства обороны США, Innovate UK и Фонда регионального развития Великобритании.

Тем не менее, в отчетах упоминается, что компании необходимо более 300 миллионов долларов (226 миллионов фунтов стерлингов) акционерного капитала для достижения точки безубыточности и что потребуются дальнейшие инвестиции.

Представитель HAV отметил The Yorkshire Post, что компания довольна поддержкой сообщества, которая в этом раунде составила около 2 миллионов фунтов стерлингов от существующих инвесторов.

Мэр Южного Йоркшира Оливер Коппард согласился выделить кредит в 7 миллионов фунтов стерлингов для создания производственной площадки, из которых уже выделен 1 миллион фунтов.

Компания продолжает вести переговоры с правительством о получении 1,9 миллиона фунтов стерлингов из ранее выделенной помощи через Региональный фонд роста. В последних отчетах указано, что обязательства по созданию рабочих мест с использованием этих средств были выполнены лишь частично.

Представитель HAV подтвердил, что они уверены в запуске Airlander в этом десятилетии, подчеркивая, что команда работает над институциональным финансированием в размере 310 миллионов фунтов. Создание нового типа транспортных средств — это сложная задача, но они уверены в своих силах и готовности к реализации поставленных целей. Инвесторы, принимающие участие в краудфандинге, должны быть готовы к рискам, так как возможность утраты капитала существует, передает yorkshirepost.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Недвижимость
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
Стало известно о проблемах болгарских F-16, поставленных из США
Бодрость без кофеина: чем заменить любимую чашку и не уснуть на ходу
Умный холодильник от Samsung: знает, что вы забыли купить — и сам всё закажет
Аргентинка Софья Головкина продолжает победный путь в боксе
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Натуральное удобрение: готовим жидкий настой из картофельных очисток
Звездный спортсмен, обвинённый 16 массажистами, уволен своей командой
Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно
Всё, что зима сломала — весна покажет: рассказываем, как не попасть на дорогое ТО
Какие авто забирают все титулы на вторичном рынке: вам не покажется странным, что в топе снова Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.