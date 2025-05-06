Как самый умный город мира! Какие инициативы обеспечили первое место бразильской Куритибе

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году Куритиба (Бразилия) была удостоена международного признания как самый "умный" город мира.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка на подоконнике

Эта награда была вручена на World Smart City Awards, отмечающей города, демонстрирующие выдающиеся инновационные решения в городской среде. Куритиба служит примером того, как эффективная государственная политика может преобразить городской ландшафт.

Успех Куритибы — результат целенаправленных усилий. Город последовательно инвестировал в проекты, сочетающие технологии и устойчивое развитие, с целью улучшения качества жизни горожан. Но какие именно инициативы позволили Куритибе занять лидирующие позиции в мировом рейтинге?

Куритиба успешно реализовала ряд проектов, приоритетом которых является устойчивость. Одним из наиболее заметных является преобразование старой свалки в солнечную электростанцию, обеспечивающую город чистой энергией. Этот проект служит наглядным подтверждением приверженности Куритибы использованию возобновляемых источников энергии.

Кроме того, город активно продвигает городское сельское хозяйство как способ обеспечения продовольственной безопасности и внедрения устойчивых сельскохозяйственных методов. Городские фермы — это инициатива, направленная на интеграцию производства продуктов питания в городскую среду, снижение зависимости от импортной продукции и поддержку устойчивого развития.

Куритиба добилась значительного прогресса в интеграции технологий в коммунальные услуги, повышая их эффективность и доступность. Например, в сфере здравоохранения город внедрил цифровые системы, облегчающие доступ к медицинским услугам и улучшающие качество обслуживания.

Система общественного транспорта Куритибы широко известна своей эффективностью и инновационностью. Благодаря станциям в виде труб и высокопроизводительным автобусам, система является примером применения инноваций для решения городских задач. Эта модель не только удовлетворяет потребности населения в мобильности, но и способствует снижению выбросов углекислого газа, передает terrabrasilnoticias.

Уточнения

Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

