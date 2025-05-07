Когда ожидания разрушаются: как реагировать, если номер в отеле не соответствует описанию

Иногда долгожданное путешествие может быть омрачено тем, что гостиничный номер оказался совершенно не таким, каким был изображён на фото и описан на сайте отеля при бронировании. Некоторые несоответствия могут быть значительными и способными принести серьёзный дискомфорт. Что делать в такой ситуации, рассказала в беседе с РИАМО руководитель отдела бронирования отеля Palmira Garden Анастасия Петкова.
Для начала нужно сфотографировать и снять на видео всё, что в этом номере не совпадает с ожиданием, и показать это администраторам на ресепшн. Разговаривать следует в спокойном и уважительном тоне. Турист, попавший в такую ситуацию, вправе рассчитывать на то, что ему предоставят другой номер.
Если все подходящие номера заняты, попавший в неприятное положение путешественник может попросить, чтобы ему сделали скидку на проживание. Если ситуация совсем критичная, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!