Когда ожидания разрушаются: как реагировать, если номер в отеле не соответствует описанию

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иногда долгожданное путешествие может быть омрачено тем, что гостиничный номер оказался совершенно не таким, каким был изображён на фото и описан на сайте отеля при бронировании. Некоторые несоответствия могут быть значительными и способными принести серьёзный дискомфорт. Что делать в такой ситуации, рассказала в беседе с РИАМО руководитель отдела бронирования отеля Palmira Garden Анастасия Петкова.

Фото: commons.wikimedia.org by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиничный номер

Для начала нужно сфотографировать и снять на видео всё, что в этом номере не совпадает с ожиданием, и показать это администраторам на ресепшн. Разговаривать следует в спокойном и уважительном тоне. Турист, попавший в такую ситуацию, вправе рассчитывать на то, что ему предоставят другой номер.

Если все подходящие номера заняты, попавший в неприятное положение путешественник может попросить, чтобы ему сделали скидку на проживание. Если ситуация совсем критичная, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

