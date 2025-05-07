Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты карамельного балаяжа: как придавать объем и блеск волосам
Орбакайте впервые отреагировала на СВО: как песня для Пугачёвой связана со скандалом
Устала от жирных волос? Эти 5 советов изменят твою укладку
Почему пенсионерам стоит сесть на велосипед уже сегодня
Игорь Наджиев поддержал Марию Шукшину в конфликте с Филиппом Киркоровым: детали скандала
Когда экономия заходит слишком далеко: 7 привычек бумеров, которые дорого обходятся
Жареная колбаса в салате? Попробуйте — и не пожалеете
Hyundai Ioniq 5 сохранил почти 90% заряда аккумулятора после 580 000 км
Золотая рыбка превратилась в монстра: теперь экологи в панике

Одна пересадка, и всё испорчено: самая рискованная экономия в путешествии — стоит ли оно того

1:57
Туризм

Если вы когда-либо ловили себя на мыслях вроде «а не сэкономить ли на билете?», скорее всего, вы уже сталкивались с рейсами с самостоятельной пересадкой. Они могут быть дешевле, но готовы ли вы пожертвовать удобством ради экономии?

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

Что это вообще такое?

Самостоятельная пересадка — это не просто перелёт с пересадкой. Это ситуация, когда вы самостоятельно организуете каждый этап маршрута, а авиакомпании между собой никак не связаны. Звучит как головоломка? Именно так.

В отличие от перелётов с партнёрскими авиакомпаниями, здесь вы сами отвечаете за багаж, трансферы между аэропортами и пересадки.

Попадёте в другой терминал — бегите. Опоздаете на следующий рейс — ищите, где купить новый. Никто из перевозчиков вам ничего не должен.

Подводные камни

Выглядит заманчиво — цена ниже, маршруты интереснее. Но не забывайте:

  • Вам может понадобиться забирать багаж в транзитной точке и снова сдавать его.
  • Если вы пересекаете границу, будьте готовы к паспортному контролю и возможной необходимости визы.
  • Иногда пересадка — это целое приключение с такси между двумя аэропортами.
  • Иметь при себе наличные — хорошая идея: если рейс задержат, билеты придётся покупать самим.

Полезные советы

Перед бронированием удостоверьтесь:

  • Входит ли в стоимость багажа пересадка?
  • Есть ли в аэропорту шаттл между терминалами?
  • Сколько времени занимает переход между зонами контроля?
  • Требуется ли транзитная виза?

Когда такой перелёт оправдан?

Если у вас гибкий график, желание сэкономить и железные нервы — можно рискнуть. Но в остальных случаях туристическая страховка, план «Б» и внимание к деталям станут вашими главными союзниками.

Уточнения

Перелёт — перемещение летательного аппарата (людей) из одного пункта в другой.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Сводка с фронта: ночью армия России нанесла результативные удары по городам Украины Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Любовь к Родине — от любви к Богу: разговор священника и имама с передовой
Как сделать модную прическу за 5 минут: 8 крутых идей на весну
Нежнее облака: творожно-тыквенный пирог-суфле на песочной основе
Посадка с прицелом на рекорд: что учесть при посеве, чтобы картофель удивил размером
Не клубника, а медовый десерт — простая подкормка, чтобы поразить даже соседей
Хочешь блестящие волосы? 5 секунд холодной воды, и результат тебя удивит
Местами уступает, но по-настоящему радует — что может Веста в 2025
Секреты здоровых дёсен: как избежать ошибок, которые делают все
Кот, который прячется в батарею: породы, которым противопоказан холод
Столица мяса: три чикагских стейк-хауса вошли в рейтинг лучших в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.