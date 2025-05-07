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Столица мяса: три чикагских стейк-хауса вошли в рейтинг лучших в мире

Туризм

Говорят, в Чикаго мясо в крови. И в этом нет преувеличения: город с многовековой мясной историей, уходящей корнями в эпоху скотобоен Юнион-Стокъярдс, до сих пор считается меккой для любителей стейков. Именно здесь родились легендарные заведения, ставшие частью гастрономического кода "Ветреного города".

Стейк на гриле
Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стейк на гриле

От классического Gene & Georgetti (1941) до Morton's The Steakhouse (1978), успевшего разрастись до 65 ресторанов по всей стране, и уютного Chicago Chop House, разместившегося в викторианском особняке в 1986 году — каждый из них написал свою страницу в мясной летописи Чикаго.

Чикаго в мировом рейтинге стейк-хаусов

В свежем списке "101 лучший стейк-ресторан мира — 2025", составленном британским изданием Upper Cut Media House, Чикаго занял сразу три позиции. Учитывались не только вкус и качество мяса, но и атмосфера, сервис, винная карта — всего 28 критериев.

Вот те, кто прославил город:

  • Asador Bastian

Уникальный ресторан, расположенный в особняке 1883 года. Главная фишка — мясо от старых молочных коров, приготовленное на углях. Такой вкус невозможно спутать: глубокий, насыщенный, запоминающийся. Добавьте к этому бокал испанского вина — и гастрономический восторг обеспечен.

  • Swift & Sons

Находится в районе Фултон Маркет. Здесь любят отмечать важные даты: магические шоу за столом, тележки с десертами, особенные винтажные залы. Гордость ресторана — "Нью-Йорк стрип" и портерхаус, выдержанные в сухом виде и безупречно приготовленные.

  • Bavette's Bar & Boeuf

Стейк-хаус с французским акцентом, расположенный в Ривер-Норт. Под руководством шефа Брэда Скоугарда меню дополняется изысканными винами, а атмосфера заведения располагает к неспешному наслаждению каждой деталью.

Мясная карта мира

В списке лучших оказались рестораны из Буэнос-Айреса, Сиднея, Нью-Йорка, Токио и Мадрида. Первое место заняла Don Julio Parrilla (Буэнос-Айрес), второе — Margaret (Сидней), а замыкает тройку Laia Erretegia (Испания).

Уточнения

Чика́го (англ. Chicago), — самый населённый город штата Иллинойс и третий по населению город в Соединённых Штатах. Расположенный на берегу озера Мичиган, Чикаго стал городом в 1837 рядом с протоком между Великими Озёрами и рекой Миссисипи и быстро вырос в середине XIX века.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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