Мечтают о море, живут на скидках: кто в России больше всех тратит на отпуск

Сколько вы готовы потратить на недельный отпуск? Жители Новосибирска в 2025 году назвали довольно амбициозную сумму — 190 тысяч рублей на человека. Это почти в три раза больше их реальных трат, которые в среднем составляют 62 тысячи рублей.
Исследование SuperJob показало: за год представления о "идеальном отпуске" у новосибирцев подорожали на 9%, а реальные расходы выросли лишь на 4%. Впрочем, позволить себе поездку удаётся не всем — 22% горожан и вовсе отказались от каникул по финансовым причинам.
По стране в целом статистика схожая. Идеальный отпуск россияне оценивают в те же 190 тысяч рублей, тогда как средний бюджет на неделю отдыха — всего 52 тысячи.
Опрос охватил жителей всех федеральных округов, и в целом выявил устойчивый разрыв между желаниями и возможностями.
Аналитики отмечают: каждый четвёртый россиянин (24%) отказался от поездки в 2025 году ради экономии.
Интересно, что самые щедрые на отпуск оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет. Они закладывают в мечты до 200 тыс. рублей.
Молодёжь до 35 лет планирует реальные траты в районе 55 тыс., оставаясь ближе к среднестатистическим показателям.
Как сообщает atas.info, разрыв между "хотелками" и реальностью с каждым годом растёт. И хотя средний чек на отдых понемногу увеличивается, по-настоящему идеальные каникулы остаются недостижимой роскошью для большинства.
Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области, образовательный и научный центр Сибири.
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