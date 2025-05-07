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Мечтают о море, живут на скидках: кто в России больше всех тратит на отпуск

2:12
Туризм

Сколько вы готовы потратить на недельный отпуск? Жители Новосибирска в 2025 году назвали довольно амбициозную сумму — 190 тысяч рублей на человека. Это почти в три раза больше их реальных трат, которые в среднем составляют 62 тысячи рублей.

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже

Бюджет каникул вырос — но поехать могут не все

Исследование SuperJob показало: за год представления о "идеальном отпуске" у новосибирцев подорожали на 9%, а реальные расходы выросли лишь на 4%. Впрочем, позволить себе поездку удаётся не всем — 22% горожан и вовсе отказались от каникул по финансовым причинам.

Россияне тоже хотят больше

По стране в целом статистика схожая. Идеальный отпуск россияне оценивают в те же 190 тысяч рублей, тогда как средний бюджет на неделю отдыха — всего 52 тысячи.

Опрос охватил жителей всех федеральных округов, и в целом выявил устойчивый разрыв между желаниями и возможностями.

Аналитики отмечают: каждый четвёртый россиянин (24%) отказался от поездки в 2025 году ради экономии.

Гендерные и возрастные различия

Мужчины готовы потратить больше:

  • Фактические расходы — 56 тыс. руб.
  • Отпуск мечты — 220 тыс. руб.

У женщин скромнее:

  • Бюджет поездки — 49 тыс. руб.
  • Желаемые траты — 170 тыс. руб.

Интересно, что самые щедрые на отпуск оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет. Они закладывают в мечты до 200 тыс. рублей.

Молодёжь до 35 лет планирует реальные траты в районе 55 тыс., оставаясь ближе к среднестатистическим показателям.

Разрыв между мечтой и реальностью

Как сообщает atas.info, разрыв между "хотелками" и реальностью с каждым годом растёт. И хотя средний чек на отдых понемногу увеличивается, по-настоящему идеальные каникулы остаются недостижимой роскошью для большинства.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области, образовательный и научный центр Сибири.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Мечтают о море, живут на скидках: кто в России больше всех тратит на отпуск
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