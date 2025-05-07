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Неожиданно вкусно и недорого: эти обеды в Будапеште дешевле, чем чашка кофе в аэропорту

3:27
Туризм

Когда деньги на обед ограничены, хочется получить максимум вкуса и уюта за минимум средств. Мы нашли четыре отличных места в Будапеште, где за 3000 форинтов можно поесть сытно, вкусно и даже приготовить что-то особенное.

Здание парламента Венгрии
Фото: flickr.com by BriYYZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание парламента Венгрии

Где пообедать в Будапеште за 3000 форинтов и не прогадать

1. Indigo Express — индийская экзотика за углом

Новое заведение в Budapark, Indigo Express — это не просто фастфуд. Здесь готовят аутентичную индийскую уличную еду быстро, вкусно и по-честному.

Меню удивит: куриная самса за 1890 форинтов, булочка с овощным карри (пав бхаджи) — 2690 форинтов, или сытная тарелка с курицей лабабдар. Порции щедрые, еда ароматная, а манговый ласси приятно освежает.

  • Адрес: 1117 Будапешт, Пляж Терр 3
  • Время работы: будни 11:00–20:00, выходные 11:00–21:00

Совет на обед: обязательно попробуйте манговый ласси — он делает день лучше

2. Кафетерий на площади Листа — классика по-домашнему

Если вы ищете стабильность и уютную террасу в центре, кафетерий у Листа Ференца — это то, что нужно. Домашние венгерские блюда, никаких изысков — только вкусно и по делу.

Обед на двоих обойдётся в 2590 форинтов. Пример меню: клецки из цветной капусты с маслом, колбаса с пряным картофелем и домашнее абрикосовое варенье на десерт.

  • Адрес: Liszt Ferenc tér 2
  • Часы: ежедневно с 11:00 до 23:00

Совет на обед: императорские крошки с вареньем — простое, но великолепное завершение трапезы

3. TAKO — мексиканская искра в центре

На Астории спрятано маленькое чудо — TAKO, мексиканская уличная еда в уютном формате. Два вегетарианских тако, кесадилья или тако с яблоками и солёной карамелью — всё это до 3000 форинтов.

Тортилии делают на месте из кукурузной муки, всё свежее, яркое, острое. Идеальный вариант для тех, кто спешит, но хочет настоящего вкуса.

  • Адрес: 1053 Будапешт, Muzeum krt. 8
  • Вторник–суббота: 12:00–21:00

Совет на обед: освежитесь охлаждённой бутылкой лимонада, он здесь особенно хорош

4. Бабуци Флориана — уют и бранч в одном месте

На гражданской улице открылось новое кафе-бистро Bábuci — уютное место с потрясающей атмосферой. Здесь подают вкусную выпечку, кофе, обеды и даже бранчи.

Два блюда — суп и основное — обойдутся всего в 2600 форинтов. Пример меню: картофельный суп с сосисками, куриное карри с перцем и тыквой. А для детей — отдельный уголок и садовая терраса.

  • Адрес: 1033 Будапешт, Polgár utca 8–10
  • Понедельник–пятница: 08:00–15:00

Совет на обед: закажите зелёный смузи с огурцом, яблоком и сельдереем — бодрит!

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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