Неожиданно вкусно и недорого: эти обеды в Будапеште дешевле, чем чашка кофе в аэропорту

Когда деньги на обед ограничены, хочется получить максимум вкуса и уюта за минимум средств. Мы нашли четыре отличных места в Будапеште, где за 3000 форинтов можно поесть сытно, вкусно и даже приготовить что-то особенное.
Новое заведение в Budapark, Indigo Express — это не просто фастфуд. Здесь готовят аутентичную индийскую уличную еду быстро, вкусно и по-честному.
Меню удивит: куриная самса за 1890 форинтов, булочка с овощным карри (пав бхаджи) — 2690 форинтов, или сытная тарелка с курицей лабабдар. Порции щедрые, еда ароматная, а манговый ласси приятно освежает.
Совет на обед: обязательно попробуйте манговый ласси — он делает день лучше
Если вы ищете стабильность и уютную террасу в центре, кафетерий у Листа Ференца — это то, что нужно. Домашние венгерские блюда, никаких изысков — только вкусно и по делу.
Обед на двоих обойдётся в 2590 форинтов. Пример меню: клецки из цветной капусты с маслом, колбаса с пряным картофелем и домашнее абрикосовое варенье на десерт.
Совет на обед: императорские крошки с вареньем — простое, но великолепное завершение трапезы
На Астории спрятано маленькое чудо — TAKO, мексиканская уличная еда в уютном формате. Два вегетарианских тако, кесадилья или тако с яблоками и солёной карамелью — всё это до 3000 форинтов.
Тортилии делают на месте из кукурузной муки, всё свежее, яркое, острое. Идеальный вариант для тех, кто спешит, но хочет настоящего вкуса.
Совет на обед: освежитесь охлаждённой бутылкой лимонада, он здесь особенно хорош
На гражданской улице открылось новое кафе-бистро Bábuci — уютное место с потрясающей атмосферой. Здесь подают вкусную выпечку, кофе, обеды и даже бранчи.
Два блюда — суп и основное — обойдутся всего в 2600 форинтов. Пример меню: картофельный суп с сосисками, куриное карри с перцем и тыквой. А для детей — отдельный уголок и садовая терраса.
Совет на обед: закажите зелёный смузи с огурцом, яблоком и сельдереем — бодрит!
Будапе́шт (венг. Budapest) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Пешта, Буды и Обуды.
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