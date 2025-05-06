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Гастрономический шок: тайна исчезновения лучшей уличной еды Лиона

1:51
Туризм

Казалось бы, стоит всего лишь свернуть на улицу Шарите — и ты уже не в центре Лиона, а где-то между Болоньей и Моденой. Там, в престижном 2-м округе, скрывался настоящий гастрономический портал в Эмилию-Романью — Più Tigelleria.

Капрезе
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капрезе

Маленькая Италия в Лионе, которая исчезла слишком быстро

С 2022 года это место дарило лионцам нечто большее, чем просто еду. Здесь встречались традиции, вкус и душа Италии. Главная звезда?

Конечно, тигелла — мягкая лепёшка, испечённая в чугунном прессе, готовая обнять всё лучшее, что может предложить итальянская гастрономия. Колбасы, сыры, соусы, овощи и десерты — всё это подавалось так, что останавливалось время.

Гастрономический культ

Più — это было не просто заведение, а настоящий храм dolce vita. Отборное мясное ассорти, кремовые сыры, домашние маринады и роскошные сладости.

Продукты — органические, подбирались с любовью и вниманием, будто для семейного ужина в деревенском доме.

А как не вспомнить гастрономический уголок в самом кафе: мортаделла, свежайшая буррата, антипасти — и всё это можно было взять с собой. Здесь хотелось остаться. Или вернуться.

Конец эпохи?

Но всё хорошее когда-то заканчивается. Без особых объяснений Più Tigelleria закрылась. Причины — пока покрыты густым соусом тайны. Но ясно одно: вместе с этой дверью в Лионе закрылась и маленькая часть Модены.

Поклонникам остаётся лишь надеяться на возможное возвращение, пусть даже и в другом формате. А пока — домашняя буррата и бокал ламбруско в знак светлой памяти.

Уточнения

Лио́н (фр. Lyon МФА: , франкопров. Liyon ) — город во Франции, административный центр региона Овернь — Рона — Альпы, особого административного образования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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