Туризм в Иране: почему россиян стало меньше и как это изменится

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

На фоне глобальных изменений туристических маршрутов Иран всё активнее ищет новых путешественников. В приоритете — российские туристы, однако пока показатели далеки от желаемого.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Сейчас Иран ежегодно посещают всего около 60 тысяч россиян. Министр культурного наследия и туризма Ирана Реза Салехи признал, что такие цифры не соответствуют потенциалу:

"Что касается туризма, то статистика по этому направлению сотрудничества между двумя странами неудовлетворительна. Мы пытаемся обсуждать с российской стороной этот вопрос, чтобы эта цифра достигла приемлемого значения с нынешних 60 тысяч туристов", — заявил он на полях встречи министров туризма стран D-8 в Каире.

Что мешает

Салехи напомнил, что раньше туристов из России было значительно больше. Однако региональная нестабильность, в том числе напряжённая обстановка на Ближнем Востоке, сыграла свою роль — многие путешественники изменили свои маршруты.

Тем не менее, министр уверен: Иран способен предложить нечто уникальное, чего нет у других направлений.

Чем Иран собирается привлечь россиян:

сафари по пустыне,

парашютные прыжки,

гастрономические туры,

природный туризм.

По словам Салехи, все эти виды отдыха могут заинтересовать российских туристов, особенно с учётом растущего спроса на нестандартные маршруты и культурные впечатления.

Будут изменения

Министр также сообщил, что иранские власти уже работают над созданием новых условий пребывания для туристов из России на всей территории страны. Что именно будет изменено — пока не раскрывается.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами.

