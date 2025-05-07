За этим мороженым едут издалека — в деревне, где нет ни антенн, ни проводов

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В разгар теплого дня трудно найти что-то более освежающее, чем хорошее мороженое. Но если его подают в месте, от красоты которого захватывает дух — это уже не просто десерт, а настоящий ритуал.

Фото: geograph.org.uk by David Dixon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ланкашира

Даунхэм: деревня, где время остановилось

Даунхэм, крошечная деревушка в графстве Ланкашир, словно создана для фильмов: никаких антенн, проводов и даже дорожных указателей — лишь старинные домики, зелень и захватывающий вид на Пендл-Хилл. Неудивительно, что здесь не раз снимали кино и телешоу.

Место, куда возвращаются снова

Мы приехали сюда ради мороженого, но остались надолго. На главной улице, через мостик у уютной лужайки, притаилась Downham Ice Cream Shop — семейная лавка, открытая в 2014 году Мишель и Дэвидом Браунами. Несмотря на будний день, на лавочках вокруг — семьи, пары и одиночки с книгами: сюда явно приезжают неслучайно.

На выбор — классика: клубника, мята с шоколадной крошкой, малиновый риппл… Но взгляд сразу цепляется за лимонный безе. И правильно — за £2.90 вы получите два полновесных шарика в шоколадном рожке. Мороженое не просто вкусное — в нём чувствуется и хруст безе, и освежающая кислинка лимона, и сама атмосфера весны.

Больше, чем просто десерт

Сидя на лавке у ручья, под шум листвы и лёгкий гул машин вдалеке, ловишь редкое чувство: всё как надо. Даже если вы не фанат мороженого, ради этого момента стоит свернуть с трассы и оказаться в Даунхэме.

А если останется время — рядом уютный паб, чайная, и городок Клитеро с магазинами и кафе. Прогулка, вкусный пломбир и идеальный фон — что ещё нужно для отличного выходного?

Уточнения

Ла́нкашир (англ. Lancashire, /ˈlæŋkəˌʃə/ или /ˈlæŋkəˌʃɪə/) — церемониальное неметрополитенское графство в Северо-Западной Англии на берегу Ирландского моря.



Пломбир (фр. glace plombières от французского города Пломбьер-ле-Бен) — сливочное мороженое, приготовленное из цельного молока или сливок с повышенным количеством молочного жира, яиц, с ароматическими и вкусовыми добавками (ваниль, миндальная эссенция; шоколад, орехи, фрукты).

