Джунгли в сердце Европы: это место похоже на Индонезию, но находится в Италии

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом центре итальянского региона Абруццо скрывается поразительный уголок природы, больше напоминающий индонезийские тропики, чем европейские горы. Долина Орфенто — это дикая локация, способная затмить своими пейзажами любой экзотический курорт.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Водопад на курорте Роза Хутор

Природный мираж среди скал и лесов

Простираясь на более чем 2600 гектаров в национальном парке Майелла, Орфенто удивляет сочетанием глубочайших ущелий, мшистых скал, изумрудных водоемов и густой растительности. Это природное чудо расположено на территории муниципалитета Караманико-Терме и с 70-х годов находится под охраной — неслучайно, ведь его биоразнообразие поражает даже бывалых путешественников.

Маршруты поднимаются на высоты более 2000 метров, предлагая туристам панорамы, в которых сочетаются суровая горная красота и пышная растительность, рождая атмосферу, близкую к джунглям Юго-Восточной Азии.

Редкие виды, священные тропы и абсолютная тишина

Животный и растительный мир долины выглядит как каталог исчезающих видов. Здесь можно встретить редкие растения, соседствующие с классической флорой Апеннин, а также представителей охраняемой фауны. Для тех, кто ищет не только визуальное, но и духовное переживание, открыты старинные маршруты к отшельническим монастырям, вырезанным в скалах — таким как Эрмитаж Сан-Джованни-да-Деконтра или Сант-Онофрио.

Каждый маршрут здесь — не просто прогулка, а возможность соприкоснуться с историей, природой и тишиной, которую ничто не нарушает.

Как попасть в долину и что взять с собой

Главный вход в Орфенто находится в Караманико-Терме, где посетителям необходимо пройти бесплатную регистрацию — особенно если вы путешествуете группой. Это делается для экологического контроля. Среди популярных маршрутов — Сентьеро делле Скалелле, где по природным ступеням открываются виды как с открытки, и Кольцо Понте-дель-Валлоне — маршрут, позволяющий глубоко погрузиться в лесную атмосферу.

Обувь с хорошей фиксацией, вода, лёгкий перекус, одежда по погоде — всё это необходимо, потому что инфраструктура минимальна, пишет TuttoNotizie.

Уточнения

Абру́цци (итал. Abruzzi), а также Абру́ццо (итал. Abruzzo) — область в Италии с населением 1 285 256 человек (на 31 декабря 2020).



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

