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Медики отказались помочь: отпуск, который не должен был так закончиться

1:54
Туризм

Отпуск на море, долгожданный перерыв, солнце, пляж… Для 33-летней екатеринбурженки Дарьи эта поездка в Таиланд с двумя подругами должна была стать глотком свободы. Но всё обернулось внезапной трагедией.

Смерть на ЭКГ
Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть на ЭКГ

Сигналы, которые остались без ответа

Дарья всегда казалась полной сил и здоровья. Серьёзных жалоб у неё не было, и к врачам она обращалась редко.

Только в последние недели перед поездкой появилась лёгкая настороженность — онемение в руке. Тогда это показалось незначительным.

Случай, в котором важна каждая минута

Как сообщает "Царьград", находясь с подругами Анной и Ириной, Дарья внезапно почувствовала себя плохо. Она почти не могла говорить, и последние слова, которые успела произнести.

"Я хочу жить".

Её срочно доставили в больницу в Чонбури. Состояние было критическим.

Когда страховка — не защита

Всё осложнилось неожиданной деталью: оформленная Дарьей страховка не покрывала экстренное лечение. Врачи отказались начинать терапию без предоплаты.

У подруг с собой было лишь 200 долларов, но клиника принимала только тайские баты. Пока они лихорадочно искали обменный пункт, Дарья оставалась на каталке… без помощи.

Время, которого не было

Каждая минута в тот момент имела значение. Девушки делали всё, что могли, но больница не торопилась. Возможно, если бы помощь была оказана сразу — всё сложилось бы иначе.

Печальный итог

Дарья умерла в тот же день. Молодая женщина, полная планов и надежд, ушла в чужой стране.

И главная боль этой истории — не только в утрате, но и в чувстве, что трагедии, возможно, можно было избежать.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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