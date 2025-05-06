Медики отказались помочь: отпуск, который не должен был так закончиться

Отпуск на море, долгожданный перерыв, солнце, пляж… Для 33-летней екатеринбурженки Дарьи эта поездка в Таиланд с двумя подругами должна была стать глотком свободы. Но всё обернулось внезапной трагедией.
Дарья всегда казалась полной сил и здоровья. Серьёзных жалоб у неё не было, и к врачам она обращалась редко.
Только в последние недели перед поездкой появилась лёгкая настороженность — онемение в руке. Тогда это показалось незначительным.
Как сообщает "Царьград", находясь с подругами Анной и Ириной, Дарья внезапно почувствовала себя плохо. Она почти не могла говорить, и последние слова, которые успела произнести.
"Я хочу жить".
Её срочно доставили в больницу в Чонбури. Состояние было критическим.
Всё осложнилось неожиданной деталью: оформленная Дарьей страховка не покрывала экстренное лечение. Врачи отказались начинать терапию без предоплаты.
У подруг с собой было лишь 200 долларов, но клиника принимала только тайские баты. Пока они лихорадочно искали обменный пункт, Дарья оставалась на каталке… без помощи.
Каждая минута в тот момент имела значение. Девушки делали всё, что могли, но больница не торопилась. Возможно, если бы помощь была оказана сразу — всё сложилось бы иначе.
Дарья умерла в тот же день. Молодая женщина, полная планов и надежд, ушла в чужой стране.
И главная боль этой истории — не только в утрате, но и в чувстве, что трагедии, возможно, можно было избежать.
Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.
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