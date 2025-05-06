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Скандал над океаном: рейс AF22 вернулся в Париж без объяснений

1:21
Туризм

Air France AF22 развернулся над Атлантикой и вернулся в Париж.

Самолет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Самолет

Рейс AF22 из Парижа в Лос-Анджелес вернулся в аэропорт Шарль-де-Голль спустя почти два часа полета над Атлантикой. Самолет Boeing 777-300ER, которому 17 лет, начал разворот в ходе крейсерского режима полета. Официальная причина не названа, что вызвало волну вопросов среди пассажиров и авиаэкспертов.

На радарах не было зафиксировано экстренных сигналов, предполагается, что ситуация не была критической. Возможные версии — техническая неисправность, проблемы с давлением или инцидент на борту. Самолет благополучно приземлился в Париже, пассажиры были пересажены на другие рейсы.

Инцидент нарушил планы сотен людей: были сорваны пересадки, задержан груз и перераспределены ресурсы в аэропортах. Air France начала пересадку пассажиров и предложила компенсации в рамках регламента ЕС.

Пока самолет проходит техосмотр, рейс AF22 будет обслуживаться другим бортом. Отсутствие прозрачности в таких случаях может сказаться на доверии пассажиров, даже если меры предосторожности оправданы, передает travelandtourworld.

Уточнения

Крейсерский режим полёта — режим полёта летательного аппарата с постоянной скоростью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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