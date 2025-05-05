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Курортный рай Эмералд-Айл: окружённый кристально чистыми водами стал магнитом для туристов

3:40
Туризм

Кристальный берег (Crystal Coast) Северной Каролины (США) получил своё название благодаря удивительно чистой воде.

Лежаки
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лежаки

В отличие от других прибрежных районов штата, где реки приносят мутные воды, а ветер поднимает ил, эта часть побережья — защищенная природой бухта Онслоу-Бэй, расположенная между мысами Лук-аут и Фир. Здесь находятся лучшие прибрежные города Северной Каролины, такие как Райтсвилл-Бич и Каролина-Бич, полные летнего уюта и шарма. Севернее расположены менее шумные, но не менее привлекательные курортные поселки.

Одно из таких мест — очаровательный Эмералд-Айл, который делит 40-километровый остров Бог-Бэнкс с Атлантик-Бич и несколькими небольшими сообществами. Уникальная ориентация острова с востока на запад обеспечивает ему естественную защиту от ветров. В тихие летние дни вода сияет ярким бирюзовым светом, отражая солнечные лучи. Карибское настроение дополняет теплое течение Гольфстрим, проходящее совсем рядом с побережьем и приносящее тропических обитателей прямо к берегам Эмералд-Айла.

Чистая, тёплая вода привлекает любителей рыбалки, дайвинга, каякинга и сапсерфинга. На самом острове царит уютная, по-настоящему пляжная атмосфера. В Эмералд-Айле есть аквапарк, мини-гольф, деревянный рыболовный пирс с баром и грилем, и та самая расслабленная курортная атмосфера, которую многие популярные курорты пытаются воссоздать.

Благодаря близости Гольфстрима температура воды здесь держится в диапазоне от +17 до +28°C круглый год. В ясные дни вода становится поразительно прозрачной — редкость для этих широт. Часто можно наблюдать дельфинов у прибоя, а рыбалка, как с берега, так и с лодки, здесь просто отменная.

Выбрать любимый пляж на Эмералд-Айле — непростая задача: вся береговая линия представляет собой широкие песчаные пляжи и дюны. С внутренней стороны остров граничит с мелководной лагуной Боуг-Саунд, которая идеально подходит для рыбалки и прогулок на доске. В городе множество оборудованных спусков к пляжу и парковок, особенно на крайних участках острова. Пешеходные дорожки, деревянные настилы и небольшие парки делают отдых здесь особенно приятным.

Эмералд-Айл сохраняет дух маленького прибрежного городка. Основная жизнь сосредоточена вдоль улицы Эмералд-Драйв, где находятся отели, кафе, магазины, два супермаркета и хозяйственный магазин. За мостом, в городке Свонсборо, вас ждут рестораны с морепродуктами и уютные лавки с сувенирами.

На Эмералд-Айле есть несколько отелей, включая высоко оцененный Lighthouse Inn and Suites и отель Islander прямо у пляжа. Также здесь множество домов и квартир для аренды, от коттеджей до современных кондоминиумов. Любители кемпинга оценят просторные RV-парки.

Лучшее время для визита — май, сентябрь и октябрь, когда температура комфортна, а жара и влажность не достигают пика. Летом средняя температура составляет около +30°C, но морской бриз делает погоду вполне приятной. Даже зимой здесь мягко — около +4°C ночью и до +15°C днем, передает islands.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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