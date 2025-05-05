Куда ушла ночная жизнь Ибицы? 56% падение интереса туристов

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Еще недавно Ибица считалась жемчужиной летнего туризма в Испании, однако в преддверии сезона 2025 года интерес к острову стремительно падает: согласно свежим данным, поисковые запросы на отдых на Ибице снизились на 56% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: commons.wikimedia by India Tupy indiatupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ целующаяся парочка на пляже

Причины — усиливающиеся протесты местных жителей против чрезмерного турпотока и жесткие меры властей, направленные на ограничение массового отдыха и культуры вечеринок.

Исторически Ибица была спокойным средиземноморским островом с экономикой, основанной на сельском хозяйстве, рыболовстве и ремеслах. Всё изменилось в 1960-х, когда сюда стали приезжать туристы в поисках солнца, моря и аутентичности. В 1970-х остров окончательно превратился в международную Мекку ночной жизни с открытием легендарных клубов, таких как Pacha.

Сезонные наплывы туристов перегружают остров. Общественный транспорт не справляется, пляжи переполнены, а системы водоснабжения и вывоза мусора испытывают огромную нагрузку. Жилищный кризис усугубляется засильем краткосрочной аренды, из-за чего местные жители не могут позволить себе жилье.

Чтобы справиться с ситуацией, власти приняли серию мер. Среди них запрет на продажу алкоголя в ночное время (с 21:30 до 8:00), усиленные штрафы за распитие спиртного в общественных местах (до €1,500), а также ограничения на работу знаменитых "party boats" — теперь им запрещено приближаться к ряду прибрежных зон, а реклама подобных мероприятий запрещена вовсе.

Эти меры, хоть и направлены на улучшение качества жизни местных жителей, делают остров менее привлекательным для туристов, ищущих бурную ночную жизнь, передает travelandtourworld.

Уточнения

И́бица — остров в Средиземном море. Принадлежит Испании. Площадь острова — 571,04 км². Население — 147 914 жителей (2019), плотность населения — 258,8 чел./км². Административный центр — город Ивиса.



