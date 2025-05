Миллионы туристов выбрали: отель в Греции вошёл в мировой топ — и вы точно захотите туда

На международной арене туризма снова прозвучало знакомое имя — Халкидики. По итогам премии Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Hotels 2024 от Tripadvisor, отель Sani Beach занял 18-е место среди 25 лучших отелей мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бассейн в отеле

Это признание стало особенно значимым, учитывая, что рейтинг формировался на основе миллионов реальных отзывов туристов за весь 2024 год.

Халкидики блистает в рейтинге лучших

Sani Beach, часть элитного курортного комплекса Sani Resort, расположен в Кассандре — одном из самых живописных уголков Халкидики.

Курорт сочетает в себе настоящую роскошь и природную гармонию: частные пляжи, леса, водно-болотные угодья, безупречный сервис и высокая эстетика — всё это делает отдых здесь настоящим опытом.

Другие греческие отели, попавшие в списки:

Семейный отдых:

Porto Sani (Халкидики) — 24-е место

Arina Beach Resort (Крит) — 15-е место

All-Inclusive:

Ikos Aria (Кос) — 10-е место

Ikos Oceania (Халкидики) — 13-е место

Юбилейный список (25-летие Tripadvisor):

Ikos Oceania — 9-е место

Achtis Hotel (Афитос, Халкидики) — 11-е место



Признание с глобальным акцентом

"Все награждённые отели — это элита мировой индустрии гостеприимства, выбранные не по рекламным проспектам, а по реальному опыту туристов", - отметила президент Tripadvisor Кристен Далтон.

И Греция — в особенности Халкидики — доказала, что она достойна быть в этом списке: инфраструктура, обслуживание и природные пейзажи региона продолжают покорять сердца путешественников со всего мира.

Судя по всему, у вас есть ещё один веский повод провести лето именно здесь.

Уточнения

TripAdvisor — американский сайт путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира.



Халкидики́ также Халкидо́нский полуо́стров, также Халкидика (греч. Χαλκιδική) — полуостров на северо-востоке Греции, на северном побережье Эгейского моря. Административно является основной частью периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония.