Миллионы туристов выбрали: отель в Греции вошёл в мировой топ — и вы точно захотите туда

На международной арене туризма снова прозвучало знакомое имя — Халкидики. По итогам премии Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Hotels 2024 от Tripadvisor, отель Sani Beach занял 18-е место среди 25 лучших отелей мира.
Это признание стало особенно значимым, учитывая, что рейтинг формировался на основе миллионов реальных отзывов туристов за весь 2024 год.
Sani Beach, часть элитного курортного комплекса Sani Resort, расположен в Кассандре — одном из самых живописных уголков Халкидики.
Курорт сочетает в себе настоящую роскошь и природную гармонию: частные пляжи, леса, водно-болотные угодья, безупречный сервис и высокая эстетика — всё это делает отдых здесь настоящим опытом.
"Все награждённые отели — это элита мировой индустрии гостеприимства, выбранные не по рекламным проспектам, а по реальному опыту туристов", - отметила президент Tripadvisor Кристен Далтон.
И Греция — в особенности Халкидики — доказала, что она достойна быть в этом списке: инфраструктура, обслуживание и природные пейзажи региона продолжают покорять сердца путешественников со всего мира.
Судя по всему, у вас есть ещё один веский повод провести лето именно здесь.
TripAdvisor — американский сайт путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира.
Халкидики́ также Халкидо́нский полуо́стров, также Халкидика (греч. Χαλκιδική) — полуостров на северо-востоке Греции, на северном побережье Эгейского моря. Административно является основной частью периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония.
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