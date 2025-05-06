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Миллионы туристов выбрали: отель в Греции вошёл в мировой топ — и вы точно захотите туда

2:00
Туризм

На международной арене туризма снова прозвучало знакомое имя — Халкидики. По итогам премии Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Hotels 2024 от Tripadvisor, отель Sani Beach занял 18-е место среди 25 лучших отелей мира.

Бассейн в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бассейн в отеле

Это признание стало особенно значимым, учитывая, что рейтинг формировался на основе миллионов реальных отзывов туристов за весь 2024 год.

Халкидики блистает в рейтинге лучших

Sani Beach, часть элитного курортного комплекса Sani Resort, расположен в Кассандре — одном из самых живописных уголков Халкидики.

Курорт сочетает в себе настоящую роскошь и природную гармонию: частные пляжи, леса, водно-болотные угодья, безупречный сервис и высокая эстетика — всё это делает отдых здесь настоящим опытом.

Другие греческие отели, попавшие в списки:

  • Семейный отдых:
  • Porto Sani (Халкидики) — 24-е место
  • Arina Beach Resort (Крит) — 15-е место
  • All-Inclusive:
  • Ikos Aria (Кос) — 10-е место
  • Ikos Oceania (Халкидики) — 13-е место
  • Юбилейный список (25-летие Tripadvisor):
  • Ikos Oceania — 9-е место
  • Achtis Hotel (Афитос, Халкидики) — 11-е место
     

Признание с глобальным акцентом

"Все награждённые отели — это элита мировой индустрии гостеприимства, выбранные не по рекламным проспектам, а по реальному опыту туристов", -  отметила президент Tripadvisor Кристен Далтон.

И Греция — в особенности Халкидики — доказала, что она достойна быть в этом списке: инфраструктура, обслуживание и природные пейзажи региона продолжают покорять сердца путешественников со всего мира.

Судя по всему, у вас есть ещё один веский повод провести лето именно здесь.

Уточнения

TripAdvisor — американский сайт путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира. 

Халкидики́ также Халкидо́нский полуо́стров, также Халкидика (греч. Χαλκιδική) — полуостров на северо-востоке Греции, на северном побережье Эгейского моря. Административно является основной частью периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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