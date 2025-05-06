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Волшебство спа и архитектуры покоряет сердца гостей и жюри Tripadvisor

2:21
Туризм

Отель Rhinefield House в живописном Брокенхерсте, графство Хэмпшир, заслуженно вошёл в число лучших отелей Великобритании по версии премии Tripadvisor Awards 2025.

старинный особняк в Англии
Фото: commons.wikimedia by MilborneOne is licensed under GNU Free Documentation License
старинный особняк в Англии

Этот легендарный отель стал настоящей гордостью региона, заняв 20-е место в престижной категории «25-летие Tripadvisor» и став единственным представителем Хэмпшира в топ-25.

Каждый год Tripadvisor анализирует данные о более чем 1,6 миллиона отелей по всему миру, изучая отзывы путешественников за последние 12 месяцев. В результате тщательной оценки определяются лучшие из лучших в 10 ключевых категориях, включая топ-отели, лучшие отели формата «все включено» и особые юбилейные номинации.

В 2025 году особое внимание было уделено категориям, посвящённым 25-летию Tripadvisor — именно здесь Rhinefield House получил своё почётное место, набрав впечатляющие 4,1 балла из 5 на основе 2672 отзывов.

Rhinefield House не случайно называют «отелем класса люкс, отмеченным множеством наград». Это место — настоящий рай для любителей спа и ценителей архитектуры.

Гостей встречают тюдоровские и готические элементы в оформлении, которые придают зданию уникальный облик. В тёплое время года гости могут насладиться отдыхом у открытого бассейна, а также воспользоваться широким спектром спа-процедур.

Отзывы путешественников подтверждают высокий статус отеля. Одна из гостей отметила невероятное внимание к деталям и превосходное обслуживание, а другой посетитель выделил удобства и безупречную чистоту номеров. Особенно трогательным стал отзыв семьи, которая выразила благодарность персоналу за идеальную организацию золотой свадьбы.

Rhinefield House — это не просто место для ночлега, а настоящий опыт, который остаётся в памяти. Премия Tripadvisor лишь официально подтвердила то, что гости уже знают: этот отель достоин быть среди лучших.

Уточнения

Гэ́мпшир также Хэ́мпшир (англ. Hampshire) — графство на юге Англии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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