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Древний город, который спас императора и до сих пор не хочет этим хвастаться

2:41
Туризм

На высоте 300 метров над уровнем моря, в живописной провинции Витербо, скрыт один из самых чарующих уголков Лацио — город Сутри. Это не просто древний поселок, а целая летопись Италии, вписанная в скалы туфа и арки Средневековья.

Сутри
Фото: flickr.com by Баголина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сутри

Южные ворота империи

Сутри когда-то был южной границей этрусской цивилизации и важным пунктом на пути Виа Франчиджена — древнем маршруте, соединяющем север и юг страны. Его стратегическое положение сделало город перекрёстком культур, торговли и политики.

Знаковым моментом стал 728 год: лангобардский король Лиутпранд подписал документ, известный как «дарение Сутри», положив начало светской власти пап.

Легенда о фасоли и Карле Великом

Спустя десятилетия родилась история, которая до сих пор живёт в устах местных жителей. Говорят, что именно фасоль, приготовленная в Сутри, помогла Карлу Великому справиться с приступом подагры на пути в Рим — перед тем, как стать императором.

Правдива ли легенда, неизвестно, но в сентябре в Сутри ежегодно проходит фестиваль фасоли, уже в 51-й раз. Блюдо подают в традиционных терракотовых мисках — с гордостью и уважением к традиции.

Город камня и времени

Сутри очаровывает своим старым центром — это настоящий лабиринт узких улочек, каменных домов и арочных проходов.

Одной из главных жемчужин считается римский амфитеатр I века — один из самых хорошо сохранившихся в стране. Он до сих пор хранит атмосферу древних зрелищ.

Рядом — собор, возведённый на руинах античного храма, и монастырский комплекс Санта-Мария-дель-Монте, откуда открывается завораживающий вид на долину.

Природа для прогулок и вдохновения

Любителям природы здесь тоже есть чем вдохновиться. В окрестностях Сутри раскинулся Парк Долины Треха — заповедная зона с водопадами, лесными тропами и богатым биоразнообразием. Весна — идеальное время для прогулок, пикников и медитации в тени деревьев.

Наследие, которое хочется сохранить

Сутри — это не просто историческое место, а живой памятник, достойный член «Клуба самых красивых деревень Италии». Здесь чувствуется дыхание прошлого, но при этом жизнь течёт неспешно и с удовольствием.

И, возможно, именно в этой атмосфере — тёплой, настоящей, почти осязаемой — и скрыта его главная тайна.

Уточнения

Карл Вели́кий (Карл I; лат. Carolus Magnus или Karolus Magnus, нем. Karl der Große, фр. Charlemagne; 2 апреля 742/747 или 748 — 28 января 814, Ахенский дворец) — император Запада с 800 года. Основатель империи Каролингов, "Отец Европы" (лат. Pater Europae).

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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