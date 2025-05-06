Там, где горы обнимают море: живописная Лигурийская бухта, где хочется остаться навсегда

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрятанный между скалами и морем уголок Лигурии, кажется, сошёл с открытки. Добро пожаловать в Больяско — первую деревню Ривьеры Леванте, расположенную сразу за Генуей, у самого устья одноимённого ручья. Это часть живописного Golfo Paradiso — одного из самых очаровательных прибрежных районов Италии, где природа до сих пор царит безраздельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Macmaus from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Греческая таверна

Пейзаж, в который хочется войти

Изумрудное море мягко омывает галечные пляжи, скалы уходят в воду, а воздух напоён запахами морских сосен, олив, трав и цветов.

Больяско сразу влюбляет в себя — пастельные домики, уютно прилепившиеся к мысу, отражаются в воде, создавая идеальную композицию для фото.

Набережная — настоящая душа деревни. Здесь звуки волн переплетаются с ароматами средиземноморской зелени, а каждый шаг сопровождается ощущением покоя и умиротворения.

Место для тех, кто ценит движение и тишину

Любителям активного отдыха здесь тоже найдётся что-то по душе. Тропы, ведущие на гору Кордон (803 м) или Монте-Ротондо, откроют головокружительные виды на залив.

Пешие прогулки среди холмов, уединённые бухты для сноркелинга, байдарки и купание в кристально чистой воде — это идеальное место для перезагрузки.

Аутентичность, которой не хватает многим курортам

Центр Больяско — это лабиринт узких улочек, лестниц и каменных арок, где сохранилась настоящая лигурийская атмосфера.

Деревня будто нарочно осталась в стороне от туристической суеты. Здесь нет спешки — кофе пьют с видом на море, закаты встречают в тишине, а ритм жизни подсказывает сама природа.

Больяско — идеальный старт для новых открытий

Отсюда удобно исследовать весь залив Парадизо. В считанных минутах — деревушки Сори, Пьеве Лигуре и Рекко.

Каждая из них хранит свою историю, свои запахи и свои традиции. А те, кто любит треккинг, могут по древним тропам добраться до высокогорных деревень с захватывающими панорамами.

Весна — лучшее время, чтобы приехать сюда: деревня утопает в цветах и ароматах, фасады сверкают на солнце, а виды на море особенно яркие.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

