Островок природы среди города: где можно вдохнуть свежий воздух и услышать историю каждого листа

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Дендропарк имени А. Аскарова в Шымкенте — зелёное сердце мегаполиса, о котором знают далеко не все. Созданный в 1979 году на месте бывшей свалки, он превратился в настоящее природное убежище среди высоток и раскалённого асфальта.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парк Шымкент

Оазис среди каменных джунглей

С тех пор, как дендропарк оказался почти в центре города, он стал местом, куда стремятся горожане отдохнуть от шума и жары.

Несмотря на бурную урбанизацию, этот уголок природы до сих пор притягивает — прохладой, пением птиц и ароматом цветущих деревьев.

Сложное прошлое и новая жизнь

После распада Союза, дендропарк оказался на грани исчезновения — ухода не было, полив почти не осуществлялся, часть растений утеряна.

Ситуация начала меняться только с 2008 года, когда стартовал проект реконструкции: появились аллеи, беседки, освещение, тренажёры. Но одна проблема по-прежнему осталась — полив.

В засушливый 2022 год вода подавалась всего раз в месяц. Сегодня власти Шымкента обещают, наконец, решить эту хроническую проблему.

Лаборатория, питомник и растения с историей

На окраине дендропарка работает лаборатория. Здесь исследуют растения, их устойчивость к климату, проводят интродукцию и пополняют коллекцию. На данный момент здесь насчитывается 251 вид деревьев и кустарников, привезённых из разных регионов и стран.

"Я люблю наш дендропарк, люблю каждое растение. Разве можно не любить всю эту красоту!", — говорит о каждом растении научный сотрудник, Ардак Алпысбаева.

Нежность, аромат и легенды

Спирея белая, или "невестин куст" — декоративный кустарник, цветущий пышными белыми соцветиями.

Калина Бульденеж — "снежный шар" с цветами, которые меняют оттенок от зелёного до розового.

Церцис, или багрянник — "дерево Иуды" с легендой о предательстве, усыпанное пурпурными цветами прямо на стволах.

Тюльпановое дерево — гигант из Америки с лировидными листьями и желто-зелёными цветами.

Магнолия — символ утончённости, гибрид с ароматными чашевидными цветами.

Гортензия — королева перемен, способная менять цвет лепестков в зависимости от pH почвы.

Охраняемая территория и лесные жители

Дендропарк — охраняемая зона. Здесь нельзя жечь костры, срывать растения или охотиться. Среди его обитателей — фазаны, которые смело выходят к людям, и белки, давно освоившиеся среди посетителей.

Уточнения

Шымке́нт (каз. , ранее — Чимкент) — город-миллионик на юге Казахстана, один из трёх городов страны, имеющих статус города республиканского значения; является отдельной административно-территориальной единицей (17-й регион республики), не входящей в состав окружающей её области.



Дендра́рий (от греч. δένδρο - дерево) — территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), размещаемых по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и другим признакам. Термин "дендрарий" ввёл в науку о садоводстве шотландский ботаник и ландшафтный архитектор Дж. К. Лаудон.

