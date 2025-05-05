Островок природы среди города: где можно вдохнуть свежий воздух и услышать историю каждого листа

Дендропарк имени А. Аскарова в Шымкенте — зелёное сердце мегаполиса, о котором знают далеко не все. Созданный в 1979 году на месте бывшей свалки, он превратился в настоящее природное убежище среди высоток и раскалённого асфальта.
С тех пор, как дендропарк оказался почти в центре города, он стал местом, куда стремятся горожане отдохнуть от шума и жары.
Несмотря на бурную урбанизацию, этот уголок природы до сих пор притягивает — прохладой, пением птиц и ароматом цветущих деревьев.
После распада Союза, дендропарк оказался на грани исчезновения — ухода не было, полив почти не осуществлялся, часть растений утеряна.
Ситуация начала меняться только с 2008 года, когда стартовал проект реконструкции: появились аллеи, беседки, освещение, тренажёры. Но одна проблема по-прежнему осталась — полив.
В засушливый 2022 год вода подавалась всего раз в месяц. Сегодня власти Шымкента обещают, наконец, решить эту хроническую проблему.
На окраине дендропарка работает лаборатория. Здесь исследуют растения, их устойчивость к климату, проводят интродукцию и пополняют коллекцию. На данный момент здесь насчитывается 251 вид деревьев и кустарников, привезённых из разных регионов и стран.
"Я люблю наш дендропарк, люблю каждое растение. Разве можно не любить всю эту красоту!", — говорит о каждом растении научный сотрудник, Ардак Алпысбаева.
Дендропарк — охраняемая зона. Здесь нельзя жечь костры, срывать растения или охотиться. Среди его обитателей — фазаны, которые смело выходят к людям, и белки, давно освоившиеся среди посетителей.
Шымке́нт (каз. , ранее — Чимкент) — город-миллионик на юге Казахстана, один из трёх городов страны, имеющих статус города республиканского значения; является отдельной административно-территориальной единицей (17-й регион республики), не входящей в состав окружающей её области.
Дендра́рий (от греч. δένδρο - дерево) — территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), размещаемых по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и другим признакам. Термин "дендрарий" ввёл в науку о садоводстве шотландский ботаник и ландшафтный архитектор Дж. К. Лаудон.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.