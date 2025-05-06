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Тайные жемчужины Шотландии: два места, которые восхищают и до сих пор малоизвестны

2:45
Туризм

Тайные жемчужины Шотландии: два места, которые восхищают и до сих пор малоизвестны
В Шотландии есть немало загадочных и вдохновляющих мест, о которых большинство туристов даже не слышали. Одно из таких мест — сказочный скульптурный парк Jupiter Artland, а другое — древняя долина Килмартин-Глен. Оба вошли в список самых недооценённых достопримечательностей Великобритании.

Тёмные тучи над холмистой долиной Шотландии
Фото: unsplash.com by LoboStudio Hamburg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмные тучи над холмистой долиной Шотландии

Юпитер Артленд: где лес становится галереей

В западной части Лотиана, неподалёку от Эдинбурга, прячется Юпитер Артленд — парк скульптур, раскинувшийся на 100 акрах леса и лугов. Открыт он только с мая по сентябрь, и за это время превращается в настоящую галерею под открытым небом.

Здесь можно найти произведения Аниша Капура, Энтони Гормли и Трейси Эмин. Среди экспонатов — гигантская "Сосалка", "Клетки жизни" Чарльза Дженкса, а также арт-объекты в виде ботинка из металлических горшков и бассейн с замысловатыми мозаиками от Жоаны Васконселос.

"Передвигаться по работам художников мирового уровня и проходить сквозь них — это уникальное захватывающее занятие. Дети (и взрослые) могут подойти поближе, потрогать и даже поплавать в произведении искусства", — восхищённо описали парк авторы рейтинга.

Проект основали Ники и Роберт Уилсоны в 2009 году, вдохновившись идеей обеспечить бесплатное обучение искусству для каждого ребёнка в стране.

Килмартин-Глен: старше Стоунхенджа и пирамид

На западе Шотландии, между Лохгилпхедом и Обаном, скрыта Килмартин-Глен — долина, где буквально каждый шаг наполнен историей. Более 250 древних памятников, 150 из которых — доисторические.

Здесь сохранились стоячие камни Нетер-Ларджи и круг Темпл-Вуд. Однако самым удивительным в этом месте называют не мегалиты, а более 800 наскальных рисунков — по последним подсчётам, это самая большая коллекция в Великобритании.

"Трудно найти руины, которые вызывали бы такие же сильные эмоции, как Килмартин-Глен… Многие из её тайн ещё только предстоит раскрыть", — отмечают авторы списка.

Эти места попали в рейтинг The Telegraph

Юпитер Артленд и Килмартин-Глен — лишь две из 12 локаций, выбранных по принципу уникальности и уединённости. В списке также:

  • Южное кладбище в Манчестере
  • Особняк Вудчестер в Котсуолдсе
  • Церковь в Пикеринге, Северный Йоркшир
  • Каменные круги в Камбрии и Корнуолле

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — северная часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эдинбург — столица Шотландии и второй по размерам город страны после Глазго.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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