Экотуризм в Казахстане: места, которые вас удивят

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летние каникулы — лучшее время, чтобы открыть для себя удивительные уголки Казахстана. В стране есть множество направлений, которые объединяют природу, культуру и комфортную инфраструктуру, создавая незабываемые впечатления для туристов. Вот пять лучших мест, которые стоит посетить этим летом.

Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алма-Ата

Катон-Карагай в Восточно-Казахстанской области — жемчужина экотуризма. Национальный парк входит в международный список Green Destinations, и не зря: живописные горы, озёра и целебные источники делают его популярным местом для любителей альпинизма, оздоровительных туров и природных пейзажей. Здесь можно увидеть озеро Язевое, величественную гору Белуху и посетить Музей Шығыр Шайжунусова.

Коргалжынский заповедник в Акмолинской области — место, где летом собираются тысячи птиц, включая знаменитых фламинго. Это идеальное направление для орнитологов и тех, кто мечтает погрузиться в тишину и красоту дикой природы. Прогулки вдоль заповедных озёр позволяют почувствовать себя частью удивительного мира птиц.

Алтынемельский национальный парк в Жетысуской области сочетает природное разнообразие с богатым культурным наследием. Здесь работает современный визит-центр, который помогает туристам ориентироваться на маршрутах. Среди главных достопримечательностей — поющие барханы Айкай кум, горы Актау и петроглифы Тамгалы-Тас. Это место идеально подходит для семейных путешествий.

Сайрам-Угам в Туркестанской области — перспективное направление, которое только набирает популярность. Национальный парк предлагает пешеходные маршруты к ледниковым озёрам и знакомство с уникальной горной флорой. Любители экотуризма найдут здесь новые возможности для исследований и отдыха.

Визит-центр "Сартас" в Мангистауской области приглашает туристов познакомиться с петроглифами, скальными комплексами и святыми местами региона. Развитие инфраструктуры делает маршруты безопасными и удобными, а лето — идеальным временем для открытия исторического и природного богатства Мангистау.

Уточнения

Тамгалы́-Та́с («камни со знаками/писанные камни») — урочище у реки Или в 120 км к северу от города Алма-Аты, где на скалах сохранилось множество петроглифов, изображений таинственных божеств, поздних буддистских надписей.

