Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сладкий дар лета, который лечит лучше пилюль — но все его стыдливо игнорируют
Зарядка по-плохому: что нельзя делать с аккумулятором, если он вам ещё нужен
Сознание не там, где мы его искали: эксперимент изменил правила игры
Сруб, баня, беседка: что покупают дачники и сколько тратят в 2025 году
Волшебство спа и архитектуры покоряет сердца гостей и жюри Tripadvisor
Почему кондиционер не слушается вас — ошибка в настройках
Кто сыграет Наташу Ростову: Сарик Андреасян решился на экранизацию Войны и мира
Легенда марафона раскрывает простой трюк, который она использует, чтобы сделать бег легче
Необычный способ приготовления цуккини: сырный кляр и золотистая корочка

Экотуризм в Казахстане: места, которые вас удивят

2:19
Туризм

Летние каникулы — лучшее время, чтобы открыть для себя удивительные уголки Казахстана. В стране есть множество направлений, которые объединяют природу, культуру и комфортную инфраструктуру, создавая незабываемые впечатления для туристов. Вот пять лучших мест, которые стоит посетить этим летом.

Алма-Ата
Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алма-Ата

Катон-Карагай в Восточно-Казахстанской области — жемчужина экотуризма. Национальный парк входит в международный список Green Destinations, и не зря: живописные горы, озёра и целебные источники делают его популярным местом для любителей альпинизма, оздоровительных туров и природных пейзажей. Здесь можно увидеть озеро Язевое, величественную гору Белуху и посетить Музей Шығыр Шайжунусова.

Коргалжынский заповедник в Акмолинской области — место, где летом собираются тысячи птиц, включая знаменитых фламинго. Это идеальное направление для орнитологов и тех, кто мечтает погрузиться в тишину и красоту дикой природы. Прогулки вдоль заповедных озёр позволяют почувствовать себя частью удивительного мира птиц.

Алтынемельский национальный парк в Жетысуской области сочетает природное разнообразие с богатым культурным наследием. Здесь работает современный визит-центр, который помогает туристам ориентироваться на маршрутах. Среди главных достопримечательностей — поющие барханы Айкай кум, горы Актау и петроглифы Тамгалы-Тас. Это место идеально подходит для семейных путешествий.

Сайрам-Угам в Туркестанской области — перспективное направление, которое только набирает популярность. Национальный парк предлагает пешеходные маршруты к ледниковым озёрам и знакомство с уникальной горной флорой. Любители экотуризма найдут здесь новые возможности для исследований и отдыха.

Визит-центр "Сартас" в Мангистауской области приглашает туристов познакомиться с петроглифами, скальными комплексами и святыми местами региона. Развитие инфраструктуры делает маршруты безопасными и удобными, а лето — идеальным временем для открытия исторического и природного богатства Мангистау.

Уточнения

Тамгалы́-Та́с («камни со знаками/писанные камни») — урочище у реки Или в 120 км к северу от города Алма-Аты, где на скалах сохранилось множество петроглифов, изображений таинственных божеств, поздних буддистских надписей. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Авто
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются Аудио 
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Авто
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Последние материалы
Желтый киви против зелёного: чем они отличаются, какой вкуснее и какой лучше для здоровья
На долив масла уходит больше, чем на бензин? Что делать, пока не началась беда посерьёзней
ЕС хочет признать символ Болгарии химикатом: болгары готовят ответный удар
Египетская загадка Млечного Пути: росписи на гробницах древнего Египта рассказали новое о космосе
Новая система видеонаблюдения против воровства: покупки на кассах самообслуживания находятся под контролем
Ваш дом наполнится кислородом без открывания окон: как проветривать квартиру, чтобы не навредить здоровью
Весенний уход за хвойными: действительно ли нужна подкормка
Александр Олешко признался, какие песни поёт, когда моется в душе
Неужели без плодов? Причины отсутствия урожая абрикоса у дачников
ABB Robotics внедряет роботов в ресторанный бизнес — 27 секунд для сборки бургеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.