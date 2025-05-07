Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать между содой и разрыхлителем для выпечки — ключевая разница
Как защитить растения от весенних заморозков без сложных укрытий
От блестящих успехов до глухого провала: Ивлеева отказалась от всех бизнесов в России
Ваш питомец вылизывается слишком часто? 5 тревожных признаков заболеваний
Готовим ароматное вино из одуванчиков — простой и вкусный рецепт
Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Каждый шаг — на вес золота: сколько их нужно, чтобы растаял один килограмм
Огонь под контролем: гриль, который жарит, коптит и печёт пиццу лучше, чем дровяная печь
Сначала загорелась лампочка, потом я — от злости: теперь знаю, что делать

Затонувший корабль и море чудес: что вас ждёт у берегов удивительной деревни Марцамеми

3:15
Туризм

Марцамеми — одно из тех мест, в которых кажется, будто вы попали в яркий фильм. Несмотря на свою простоту, в этой древней рыбацкой деревушке вы почувствуете неповторимую атмосферу, способную перенести тех, кто её посещает, в измерение между мечтой и реальностью, где каждый уголок рассказывает древнюю историю.

Марцамеми
Фото: commons.wikimedia.org by Effems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марцамеми

Само название Марцамеми раскрывает его тысячелетнюю историю. Вероятно, происходящее от арабского "Marsà al hamen", то есть "залив горлиц", топоним напоминает о древних миграциях птиц, населявших эти побережья.

Около 1000 года арабы промышляли здесь тунцом. В девятнадцатом веке семья Вилладората, которая отремонтировала деревню, перестроила дома рыбаков, расширила промысел тунца и построила церковь Сан-Франческо-да-Паола и роскошный Палаццо Вилладората. Даже сегодня эти исторические свидетельства придают Марцамеми неподвластное времени очарование.

Несмотря на свои небольшие размеры, Марцамеми имеет два порта: Фосса и Балата. Последний, название которого напоминает о мощёных камнях пирса, представляет собой место необычайного очарования. Плиты, омываемые морем, встреча Ионического и Средиземного морей, вид на старинные дома и мощёные улицы представляют собой очаровательное зрелище. Закат, наблюдаемый отсюда, дарит неизгладимые эмоции, которые остаются в сердце.

Море, полное сюрпризов

Исследовать море вокруг Марцамеми означает погрузиться в мир чудес. Короткая прогулка на лодке позволит вам открыть для себя близлежащие островки и даже затонувший корабль византийской эпохи недалеко от побережья. Кристально чистое море и наличие подводных исторических свидетельств делают каждую экскурсию увлекательным и запоминающимся приключением.

Наслаждение для гурманов

Кухня Марцамеми придаёт деревне дополнительное очарование. Боттарга и брюшко красного тунца, мосциаме, сушёные помидоры из Пачино, миндальная гранита и знаменитое вино Неро д'Авола — каждое блюдо рассказывает об идентичности этой территории. В нескольких километрах находится природный парк и оазис Вендикари, который ещё больше обогащает впечатления тех, кто любит нетронутую природу.

Прогулка по истории и легендам

Прогулка по мощёным улочкам Марцамеми похожа на пролистывание книги древних историй. Каждый камень словно рассказывает легенды о рыбаках и морских приключениях. Местные рестораны предлагают прекрасную возможность отведать традиционные блюда, которые усиливают вкус этого района, превращая каждую остановку в момент подлинного кулинарного открытия.

Посещение Марцамеми — это получение опыта, который выходит за рамки простого путешествия. Деревня меняет восприятие времени, погружает посетителей в особое состояние, в котором прошлое и будущее гармонично сочетаются.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Авто
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете Аудио 
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Российский шоу-бизнес
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Прохор Шаляпин впервые рассказал о биологическом ребёнке: я продолжился
Костюмы, которые шепчут о свободе: на этом балу мода идёт в бой
Круиз, климат и мультимедиа: чем удивит Lada Granta 2025 года
Пицца без духовки: этот рецепт спасает, когда срочно нужно вкусно
Питомцы разрывают грядки? Используйте этот проверенный метод защиты
Как собирать березовый сок и не навредить дереву: 5 важных правил
Вода как оружие: Пакистан опасается диверсий со стороны Индии
Пять признаков, что вашу машину уже пора продавать — и дело не только в возрасте
Выглядит как мультяшка, живёт как воин: из-за чего фенека нельзя приручить
Традиционный автопробег Дорогами памяти: 500 человек почтили подвиг героев к 80-летию Победы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.