Затонувший корабль и море чудес: что вас ждёт у берегов удивительной деревни Марцамеми

3:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Марцамеми — одно из тех мест, в которых кажется, будто вы попали в яркий фильм. Несмотря на свою простоту, в этой древней рыбацкой деревушке вы почувствуете неповторимую атмосферу, способную перенести тех, кто её посещает, в измерение между мечтой и реальностью, где каждый уголок рассказывает древнюю историю.

Фото: commons.wikimedia.org by Effems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марцамеми

Само название Марцамеми раскрывает его тысячелетнюю историю. Вероятно, происходящее от арабского "Marsà al hamen", то есть "залив горлиц", топоним напоминает о древних миграциях птиц, населявших эти побережья.

Около 1000 года арабы промышляли здесь тунцом. В девятнадцатом веке семья Вилладората, которая отремонтировала деревню, перестроила дома рыбаков, расширила промысел тунца и построила церковь Сан-Франческо-да-Паола и роскошный Палаццо Вилладората. Даже сегодня эти исторические свидетельства придают Марцамеми неподвластное времени очарование.

Несмотря на свои небольшие размеры, Марцамеми имеет два порта: Фосса и Балата. Последний, название которого напоминает о мощёных камнях пирса, представляет собой место необычайного очарования. Плиты, омываемые морем, встреча Ионического и Средиземного морей, вид на старинные дома и мощёные улицы представляют собой очаровательное зрелище. Закат, наблюдаемый отсюда, дарит неизгладимые эмоции, которые остаются в сердце.

Море, полное сюрпризов

Исследовать море вокруг Марцамеми означает погрузиться в мир чудес. Короткая прогулка на лодке позволит вам открыть для себя близлежащие островки и даже затонувший корабль византийской эпохи недалеко от побережья. Кристально чистое море и наличие подводных исторических свидетельств делают каждую экскурсию увлекательным и запоминающимся приключением.

Наслаждение для гурманов

Кухня Марцамеми придаёт деревне дополнительное очарование. Боттарга и брюшко красного тунца, мосциаме, сушёные помидоры из Пачино, миндальная гранита и знаменитое вино Неро д'Авола — каждое блюдо рассказывает об идентичности этой территории. В нескольких километрах находится природный парк и оазис Вендикари, который ещё больше обогащает впечатления тех, кто любит нетронутую природу.

Прогулка по истории и легендам

Прогулка по мощёным улочкам Марцамеми похожа на пролистывание книги древних историй. Каждый камень словно рассказывает легенды о рыбаках и морских приключениях. Местные рестораны предлагают прекрасную возможность отведать традиционные блюда, которые усиливают вкус этого района, превращая каждую остановку в момент подлинного кулинарного открытия.

Посещение Марцамеми — это получение опыта, который выходит за рамки простого путешествия. Деревня меняет восприятие времени, погружает посетителей в особое состояние, в котором прошлое и будущее гармонично сочетаются.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

