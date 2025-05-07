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Вечера дегустации вин и уютная атмосфера: почему Market West — это больше, чем кафе

1:20
Туризм

Небольшое независимое кафе в Эссексе названо лучшим в округе. Market West, расположенное в Рочфорде, выиграло награду "Лучшее кафе" на церемонии вручения наград Muddy Stilettos в этом году и теперь претендует на звание лучшего в Великобритании.

Две чашки кофе
Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Две чашки кофе

В кафе, расположенном на Вест-стрит в Рочфорде, продаётся всё, что вы можете себе представить в классической британской кофейне, включая всевозможные горячие и холодные напитки, выпечку и другие блюда. В кафе также проводятся различные мероприятия, в том числе вечера дегустации вин, билеты на которые часто распродаются.

Местная независимая кофейня имеет спокойные интерьеры. Здесь предлагают кофе, круассаны, пирожные и альтернативы всей этой еды и напитков для аллергиков.

Это уже не первый раз, когда кафе получает признание. Оно получило ту же награду Muddy Stilettos в 2024 году!

"Победа в номинации "Лучшее кафе в Эссексе" в прошлом году была тем, о чём мы могли только мечтать, поэтому сохранение титула ещё на один год просто превосходит всё, что мы могли себе представить, — и это благодаря вам. Мы искренне благодарны за вашу поддержку", — сказали в кафе.

Уточнения

Э́ссекс (англ. Essex) — графство на юго-востоке Англии. Входит в состав региона Восточная Англия.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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