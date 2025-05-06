Волшебный автобус возвращается в Манчестер — что скрывает его появление

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Манчестер неожиданно вернулся знаменитый Magic Bus — "Волшебный автобус", который официально закрылся в январе. Его появление удивило студентов, особенно в районе Fallowfield, где заметили ярко-голубой двухэтажный автобус с красочной раскраской. Несмотря на свою малозаметность, Magic Bus вновь стал символом городской ночной жизни.

Фото: commons.wikimedia by Divy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Magic Bus на улицах Манчестера

Стоимость проезда на нём составляет всего 1 фунт стерлингов, что делает его особенно популярным среди студентов и людей с ограниченным бюджетом. Эти автобусы почти 30 лет были важной частью студенческого быта Манчестера, предлагая доступный транспорт и особую атмосферу. Молодёжь всегда любила эти поездки — двухэтажные синие машины несли в себе что-то особенное.

Главное волшебство Magic Bus заключалось не столько в его названии, сколько в сути: запах влажных зонтов, жареной курицы и дизельного топлива создавал узнаваемую атмосферу, которую невозможно было спутать с чем-то другим. Внутри автобуса слышался смех, звучали разговоры, и даже обладание всего лишь одним фунтом на счёту давало ощущение свободы и счастья.

Однако не все разделяют эту ностальгию. Некоторые считают, что в автобусах не было ничего волшебного — обычный транспорт, только с названием. Но для многих жителей города Magic Bus — это нечто большее, это часть воспоминаний, юности и ночных приключений.

Хотя бренд Magic официально ушёл, маршруты 142, 143 и 147 продолжают работать в рамках сети Bee Network. Один из автобусов ещё не получил новую ливрею, что делает его особенным для местных жителей — он будто напоминает о волшебных днях прошлого. И пока этот автобус ещё на линии, манчестерцы будут радоваться его неожиданной встрече на улицах.

Уточнения

Ма́нчестер (англ. Manchester) — город и метрополитенский район в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер.

