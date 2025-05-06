Отдых на Балатоне подорожал: какие места выбирают экономные туристы

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала года стоимость отдыха на Балатоне заметно увеличилась. Например, цены на популярные закуски, такие как гамбургеры и сырные бургеры, выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Многие туристы, увидев такие расценки, предпочитают отправиться в более доступные места, например, в Хорватию.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Балатон

Проживание: отели и частные апартаменты

Согласно данным, стоимость проживания в отелях на Балатоне увеличилась на 7-10% за последние годы, что связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией. sonline.hu Частные апартаменты также не отстают: ожидается повышение цен на 30-40% в этом сезоне. balaton.hu

Альтернативы Балатону

В связи с ростом цен и перегруженностью Балатона, многие туристы ищут альтернативные места для отдыха. Одним из таких мест является Тисса, где можно насладиться чистой водой, спокойной атмосферой и более доступными ценами. penzcentrum.hu

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что ностальгия по временам, когда отдых на Балатоне был доступен каждому, влияет на восприятие текущих цен. Однако современные реалии требуют адаптации: повышение цен обусловлено экономическими факторами, такими как инфляция и рост затрат на обслуживание.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Ба́лато́н (венг. Balaton, нем. Plattensee, словац. Blatenské jazero, словен. Blatno jezero, лат. Pelso) — озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе.

