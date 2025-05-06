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Эти места рядом с Будапештом вас удивят — бесплатный отдых среди деревьев и цветов

2:43
Туризм

Хочется уехать подальше от шума города, но нет желания тратить время и деньги на длительные поездки? Оказывается, совсем рядом с Будапештом есть живописные, почти сказочные уголки природы — причём некоторые можно посетить бесплатно. В этом обзоре мы собрали для вас лучшие варианты — от ботанических садов до настоящих лесных парков.

Природа
Фото: landscape-nature-clouds-cloudy Alternative: http://unsplash.com/photos/qfmd9bu7IgA FORREST CAVALE by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Природа

Особенное место между Гёдёллё и Ишашегом

На склонах Гёдёллёйских холмов раскинулся Arbo-Park — 130 гектаров лесной сказки. Раньше сюда можно было попасть бесплатно, но с марта этого года ввели символическую плату: взрослый билет — 1200 форинтов, студенческий и пенсионный — 600, а детям до 6 лет — всего 100 форинтов.

Arbo-Park отлично подходит для семейных прогулок: сюда можно прийти с коляской или собакой, а детей порадуют игровые площадки и уютное кафе.

 
Где химия и ботаника встречаются — Budakalász

На первый взгляд Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert — просто ботанический сад. Но всё не так просто: растения здесь собраны по химическому составу — подобного подхода нет больше нигде в стране. Особенно интересны лекарственные растения, характерные для горных районов Пилиш-Вышеград.

Посещение возможно только в будние дни с 10:00 до 15:00, по предварительной записи и в сопровождении гида.

Budakeszi — лес, который всегда рядом

Буддская охраняемая зона укрывает Budakeszi Arborétum — почти 30 гектаров уюта и тишины. Более тысячи видов растений, включая необычные хвойные и лиственные деревья, ждут своих гостей. Вход здесь уже не бесплатный: взрослые платят 2200 форинтов, дети — 1000.

Зато здесь можно прогуляться с коляской, приехать с собакой, а детям разрешено использовать самокаты и велосипеды — идеальное место для отдыха с семьёй.

 
И не только деревья: Pákozd, где живёт природа

Совсем рядом с озером Веленце, в Пакозде, находится Arborétum és Vadaspark. Здесь не только богатейшая флора, но и возможность понаблюдать за животными. На территории есть и горы, и озеро, и даже смотровая башня.

В марте 2025 года цены поднялись: взрослый билет стоит 3000 форинтов, а детский — 1500. В эту цену входит всё: и прогулка по вольерам с животными, и доступ на смотровую, и посещение современного верёвочного городка.

Уточнения

Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная.

Фо́ринт (венг. forint) — денежная единица Венгрии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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