Эти места рядом с Будапештом вас удивят — бесплатный отдых среди деревьев и цветов

Хочется уехать подальше от шума города, но нет желания тратить время и деньги на длительные поездки? Оказывается, совсем рядом с Будапештом есть живописные, почти сказочные уголки природы — причём некоторые можно посетить бесплатно. В этом обзоре мы собрали для вас лучшие варианты — от ботанических садов до настоящих лесных парков.
На склонах Гёдёллёйских холмов раскинулся Arbo-Park — 130 гектаров лесной сказки. Раньше сюда можно было попасть бесплатно, но с марта этого года ввели символическую плату: взрослый билет — 1200 форинтов, студенческий и пенсионный — 600, а детям до 6 лет — всего 100 форинтов.
Arbo-Park отлично подходит для семейных прогулок: сюда можно прийти с коляской или собакой, а детей порадуют игровые площадки и уютное кафе.
На первый взгляд Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert — просто ботанический сад. Но всё не так просто: растения здесь собраны по химическому составу — подобного подхода нет больше нигде в стране. Особенно интересны лекарственные растения, характерные для горных районов Пилиш-Вышеград.
Посещение возможно только в будние дни с 10:00 до 15:00, по предварительной записи и в сопровождении гида.
Буддская охраняемая зона укрывает Budakeszi Arborétum — почти 30 гектаров уюта и тишины. Более тысячи видов растений, включая необычные хвойные и лиственные деревья, ждут своих гостей. Вход здесь уже не бесплатный: взрослые платят 2200 форинтов, дети — 1000.
Зато здесь можно прогуляться с коляской, приехать с собакой, а детям разрешено использовать самокаты и велосипеды — идеальное место для отдыха с семьёй.
И не только деревья: Pákozd, где живёт природа
Совсем рядом с озером Веленце, в Пакозде, находится Arborétum és Vadaspark. Здесь не только богатейшая флора, но и возможность понаблюдать за животными. На территории есть и горы, и озеро, и даже смотровая башня.
В марте 2025 года цены поднялись: взрослый билет стоит 3000 форинтов, а детский — 1500. В эту цену входит всё: и прогулка по вольерам с животными, и доступ на смотровую, и посещение современного верёвочного городка.
Будапе́шт (венг. Budapest [ˈbudɒpɛʃt]) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная.
Фо́ринт (венг. forint) — денежная единица Венгрии.
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