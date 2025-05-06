Незавершённое чудо: что не успел построить Тамерлан — и почему это важно сегодня

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Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане — не просто архитектурный шедевр, а молчаливый свидетель эпохи великих амбиций. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а значит, любые изменения и тем более достройка недопустимы. Но почему же это монументальное строение так и не было завершено?

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане

Великий замысел Тамерлана

По изначальному проекту мавзолей должен был увенчаться двумя минаретами высотой до 65 метров.

Однако строительство прервалось. Почему строительство мавзолея не было завершено ещё при жизни Тамерлана?

Потому что Эмир Темир не успел закончить его. В 1405 году, отправившись в поход на Китай, он скончался в городе Отрар.

"Этот мавзолей — не просто знак почтения к великому духовному наставнику, но и отражение стремления Эмира Тимура увековечить свою власть и могущество. Об этом свидетельствуют его собственные слова: "Если вы сомневаетесь в нашей силе — взгляните на здания, которые мы построили”" — объясняет экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника "Әзірет Сұлтан" Марина Искакова.

Мастера, трещины и переносы

Эмир Тимур привлёк к строительству лучших мастеров из Ирана, Аравии и других регионов. Но позже решил сосредоточить их усилия на другом объекте — мавзолее в Самарканде.

"Позднее он принял решение построить мавзолей в Самарканде и большую часть мастеров перевёз туда. В этот период в здании мавзолея появилась трещина. После смерти Эмира Тимура мастера намеревались продолжить строительство, однако завершить его полностью так и не смогли", — рассказывает кандидат исторических наук, археолог Марат Туякбаев.

Тем не менее, качество постройки поражает. Использованные материалы выдержали и морозы, и жару, позволив мавзолею дожить до наших дней в практически неизменном виде.

Архитектура и символика

Мавзолей поражает масштабами: длина — 65 метров, ширина — 46,5 метра, высота — 41 метр.

Центральный зал окружён 35 комнатами, каждая из которых имела своё значение. Южная часть так и осталась недостроенной — именно там должны были возвышаться два минарета.

С XVI века и позже, в периоды правления различных династий, предпринимались попытки закончить строительство. В XIX веке мавзолей даже превратили в крепость, обнеся его глинобитной стеной.

"Мавзолей Ясави — безмолвный свидетель истории. Он хранит в себе не только дух эпохи, но и мечты, величие и амбиции её выдающихся личностей", — подчёркивает Марина Искакова.

До сих пор в комплексе можно увидеть деревянные балки, оставшиеся со времён строительства и реставраций.

Уточнения

Тамерла́н или Тиму́р (9 апреля 1336[…] или 8 апреля 1336, Шахрисабз, Чагатайский улус — 19 февраля 1405 или 18 февраля 1405, Отрар, Государство Тимуридов) — тюрко-монгольский завоеватель, который основал империю Тимуридов на территории современного Афганистана, Ирана, Месопотамии, северной Индии и Центральной Азии и стал первым правителем династии Тимуридов.



Ходжа Ахме́д Ясави́, в народе также известен как Хазре́т Султа́н (1103, Сайрам — 1166, Туркестан) — среднеазиатский философ, исламский проповедник, суфийский поэт. Писал труды на караханидско-уйгурском языке — литературном языке, сложившемся при дворе Караханидов.



Туркеста́н (каз Түркістан / Türkıstan) — город на юге Казахстана, недалеко от реки Сырдарьи. С 19 июня 2018 года является административным центром Туркестанской области (ранее Южно-Казахстанская). Туркестан — одно из мест для паломничества суфийских мусульман.

