Шесть приморских секретов у самого Лондона, о которых вы не догадывались

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето подбирается всё ближе, а с ним — мечты о морском бризе, тёплом песке и неторопливых прогулках вдоль набережной. Пока вы прицениваетесь к билетам в Испанию или представляете себе чашечку кофе в уютном итальянском дворике, знайте: рай может оказаться ближе, чем вы думаете.

Фото: geograph.org.uk by Richard Webb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Англия, побережье

Согласно новому рейтингу, опубликованному Conde Nast Traveller, шесть из шестнадцати лучших прибрежных городов Англии находятся всего в двух часах езды от Лондона. Так зачем далеко уезжать, если рядом — настоящие жемчужины?

Где искать морскую магию?

Уитстабл (Кент) уверенно занимает первую строчку. Этот прибрежный город стал настоящей звездой благодаря своей яркой архитектуре и бурной культурной жизни.

Колоритные дома, свежайшие устрицы и морской воздух — идеальный набор для уикенда.

Рэй (Восточный Суссекс) — не просто красивое название. Этот городок, с мощёной улицей Мермейд-стрит, претендует на звание самого живописного места в стране.

Также в топ вошли:

Маргейт (Кент) — творческий центр у моря с арт-галереями и винтажной атмосферой.

Истборн (Восточный Суссекс) — солнечный курорт с традиционным шармом.

Фолкстон (Кент) — стильное место с морским вкусом и оживлённой набережной.

Остров Мерси (Эссекс) — уединённый уголок с удивительным духом.

Все эти места — максимум в двух часах на поезде или машине от Лондона.

А что чуть подальше?

Для тех, кто готов проехать немного дальше, открываются новые горизонты: побережье Саффолка и Дандженесс с его марсианскими пейзажами.

Ну а если время не жмёт — в путь по направлению к Корнуоллу, Девону, Йоркширу и Норфолку — остальная часть списка охватывает именно эти регионы.

Полный список:

Мышиная Нора, Корнуолл

Маргейт, Кент

Дандженесс, Кент

Фалмут, Корнуолл

Побережье Саффолка

Скарборо, Йоркшир

Салкомб, Девон

Истборн и окрестности

Блейкни и северный Норфолк

Мауган Порт, Корнуолл

Сент-Айвз, Корнуолл

Портскато, Корнуолл

Уточнения

"Condé Nast Traveler" - американский журнал для путешественников, издаваемый международной корпорацией Condé Nast Publications. Издание принято называть библией для туристов. Выходит 12 раз в год.

