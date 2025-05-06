Шесть приморских секретов у самого Лондона, о которых вы не догадывались

Лето подбирается всё ближе, а с ним — мечты о морском бризе, тёплом песке и неторопливых прогулках вдоль набережной. Пока вы прицениваетесь к билетам в Испанию или представляете себе чашечку кофе в уютном итальянском дворике, знайте: рай может оказаться ближе, чем вы думаете.
Согласно новому рейтингу, опубликованному Conde Nast Traveller, шесть из шестнадцати лучших прибрежных городов Англии находятся всего в двух часах езды от Лондона. Так зачем далеко уезжать, если рядом — настоящие жемчужины?
Уитстабл (Кент) уверенно занимает первую строчку. Этот прибрежный город стал настоящей звездой благодаря своей яркой архитектуре и бурной культурной жизни.
Колоритные дома, свежайшие устрицы и морской воздух — идеальный набор для уикенда.
Рэй (Восточный Суссекс) — не просто красивое название. Этот городок, с мощёной улицей Мермейд-стрит, претендует на звание самого живописного места в стране.
Все эти места — максимум в двух часах на поезде или машине от Лондона.
Для тех, кто готов проехать немного дальше, открываются новые горизонты: побережье Саффолка и Дандженесс с его марсианскими пейзажами.
Ну а если время не жмёт — в путь по направлению к Корнуоллу, Девону, Йоркширу и Норфолку — остальная часть списка охватывает именно эти регионы.
"Condé Nast Traveler" - американский журнал для путешественников, издаваемый международной корпорацией Condé Nast Publications. Издание принято называть библией для туристов. Выходит 12 раз в год.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.