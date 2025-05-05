Аэропорт или лабиринт? Как Ньюарк превратился в ловушку для пассажиров

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Второй по загруженности аэропорт мегаполиса, Ньюарк Либерти (EWR), оказался в центре тревожной ситуации. В последние дни сотни рейсов были задержаны или отменены.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus Боинг 777-312ER

Чрезмерные задержки и отмены

"Это небезопасно. Сейчас это небезопасно для авиапассажиров, не летайте в Ньюарк. Избегайте Ньюарка любой ценой", — заявил один из авиадиспетчеров, Тома Костелло.

По данным FlightAware, только в субботу было задержано более 270 рейсов. В воскресенье ситуация усугубилась: прибывающие самолёты часами кружили в небе, ожидая посадки.

В чём причина коллапса?

Главная проблема — нехватка персонала. Более 20% авиадиспетчеров, отвечающих за воздушное движение в зоне аэропорта, уволились.

И это на фоне постоянных технологических сбоев в системах управления рейсами.

Комментарий United Airlines

Авиаперевозчик United Airlines, для которого Ньюарк — один из ключевых хабов, вынужден был отменить 35 рейсов в день.

"Технология, на которую полагаются авиадиспетчеры FAA, регулярно выходит из строя. Это приводит к перенаправлениям, сотням задержек и отменам. А главное — нарушает планы тысяч наших клиентов, и когда мы потеряли более 20% контроллеров, стало очевидно: аэропорт не справится с обычной нагрузкой в ближайшие недели и месяцы", — отметил CEO компании Скотт Кирби.

Старые проблемы на новом витке

По словам представителей FAA, нехватка сотрудников на этом объекте — не новость. Проблема копилась годами, но именно сейчас её последствия стали по-настоящему опасными.

На фоне хаоса пассажиры публикуют кадры "синего часа", когда самолёты United пересекаются на рулёжной дорожке в условиях перегруженного трафика.

Уточнения

Нью́арк (англ Newark) — город на северо-востоке США, крупнейший город штата Нью-Джерси и административный центр округа Эссекс.



