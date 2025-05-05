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Озеро-загадка: что скрывает подземное озеро Америки в своих глубинах

1:47
Туризм

Затерянное море в Теннесси — крупнейшее подземное озеро Америки и второе по величине в мире. Оно скрыто в пещерах Крейгхед, расположенных в округе Монро у подножия гор Грейт-Смоки-Маунтинс.

пещеры Крейгхед, Теннеси, США
Фото: commons.wikimedia by Oydman (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пещеры Крейгхед, Теннеси, США

Несмотря на скрытость, озеро ежегодно привлекает около 150 000 туристов, которых манят загадки этого места, экскурсии с гидом и лодочные прогулки.

Видимая часть озера достигает 250 метров в длину и 67 метров в ширину, а общая площадь — порядка 18 000 квадратных метров. Однако точные параметры всё ещё спорны: гидролокаторы и дайверы продолжают исследовать глубины, чтобы разгадать все тайны.

История открытия связана с юным исследователем Беном Сэндсом, который наткнулся на него в 1905 году. Позже, в 1939 году, здесь были обнаружены окаменелости плейстоценового ягуара, добавившие месту ещё больше исторической значимости.

Геологически пещеры славятся уникальными образованиями: здесь встречаются кристаллы и причудливые скалы, а в прозрачных водах живут 300 радужных форелей, которых можно наблюдать с оборудованных смотровых площадок. Средняя температура воды составляет около 13°C и остаётся стабильной круглый год благодаря глубине — более 20 метров под землёй.

Для туристов обустроен центр с экскурсиями, магазином сувениров и дорожкой, ведущей прямо к воде. Это место — идеальный вариант как для любителей подземных приключений, так и для тех, кто хочет просто насладиться спокойствием уникальной природной локации.

 

 

Уточнения

Теннесси́ (англ. Tennessee) — штат на востоке США, один из так называемых штатов Юго-Восточного Центра. 

Плейстоце́н (англ. Pleistocene, от др.-греч. πλεῖστος — самый многочисленный и καινός — новый, современный), часто неформально именуется «ледниковым периодом», — эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч лет назад.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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