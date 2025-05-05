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Украли деньги, а потом запугали детей: отпуск российской туристки на Шри-Ланке закончился адом

1:09
Туризм

Отдых на Шри-Ланке обернулся кошмаром для россиянки, проживавшей в отеле Citrus. Женщина по имени Мила сообщила, что ночью с 30 апреля на 1 мая из её сумки пропали 200 долларов — по текущему курсу это около 16 тысяч рублей.

Бассейн в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бассейн в отеле

По её версии, вор мог проникнуть в номер через балкон соседнего номера, который на тот момент был пуст, пишет SHOT.

По словам туристки, обращение к администратору отеля не принесло результата — он, как утверждается, лишь рассмеялся и отказался помогать. После этого россиянка обратилась в полицию. Правоохранители попросили персонал оказать содействие и закрыть счёт туристки в знак поддержки. Однако реакция оказалась пугающей.

Мила утверждает, что управляющий отелем не только отказался сотрудничать с полицией, но и начал высказывать угрозы в её адрес.

Более того, якобы были высказаны угрозы и в отношении её детей — менеджер заявил, что у них будут "проблемы", если семья не оплатит счёт в полном объёме.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Государственные языки — сингальский и тамильский; английский признан языком межэтнического общения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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