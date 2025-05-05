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Секреты белоснежного песка: как пляж Сиеста-Бич завоевал международные награды

1:23
Туризм

Пляж Сиеста-Бич, расположенный на острове Сиеста-Ки в округе Сарасота (штат Флорида, США), занял 12-е место среди лучших пляжей Северной Америки и 42-е место в мировом рейтинге по версии The World's Best Inc.

Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже

Это единственный пляж из США, попавший в международный топ-50 списка The World's 50 Best Beaches на 2025 год.

Особую похвалу Сиеста-Бич получил за свою редкую, ослепительно белую пудровую поверхность, которая почти полностью состоит из чистого кварца (99%) с Аппалачей. Благодаря этому песок остается прохладным даже в жаркую погоду под палящим флоридским солнцем.

Ранее в этом году Сиеста-Бич уже получил звание лучшего пляжа в США по версии TripAdvisor, а также вошёл в четверку лучших пляжей мира, согласно fox13news.

По данным The World's Best, первое место в мире занял пляж Кала Голорице в Италии, а следом за ним — пляж Энталула на Филиппинах (Палаван). Рейтинг составляется на основе голосов тысячи опытных путешественников со всего мира, а окончательные позиции утверждаются при участии так называемых "пляжных послов" — экспертов с огромным туристическим опытом.

Уточнения

Аппала́чи (англ. Appalachian Mountains) — горная система на востоке Северной Америки, в США и Канаде. Длина — 2400 км.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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