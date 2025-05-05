Три вкуса Таиланда: гастрономическое сердце страны, которое может затмить Пхукет

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде вас обязательно поприветствуют словами "савасди ка", но местные куда теплее скажут "гин као юнг?" — "ты уже поел?". Это не просто вопрос, а настоящее приглашение к общению за столом. И лучше места, чем Пхетчабури, для гастрономического знакомства с Таиландом не придумать.

Фото: 500px.com by John, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Таиланд

Кулинарная жемчужина Таиланда, которую вы могли пропустить

Расположенный всего в двух часах езды от Бангкока, "Алмазный город" Пхетчабури признан ЮНЕСКО за своё культурное и гастрономическое наследие.

Несмотря на это, его часто упускают из виду на фоне таких гигантов, как Пхукет и столица. А зря.

Город трёх вкусов

Местная кухня здесь — отдельная достопримечательность. За сложным сочетанием сладкого, кислого и солёного Пхетчабури получил прозвище "город трёх вкусов".

Обязательно попробуйте знаменитый ханом мор гаенг — кокосовое заварное лакомство с жареным луком, — а также традиционные золотистые десерты тхонг йип, тхонг йорд и фой тхонг, сделанные из яичных желтков.

Начните утро с рисовой каши (конги) в Jok-A-Sue — здесь вам предложат и необычные блюда вроде супа из свиной крови. А вечером направляйтесь на ночной рынок: острые супы, карри, тушёное мясо, свежая рыба и морепродукты — всё это ждёт вас на прилавках.

Где поесть и отдохнуть

Для ужина с видом на реку подойдёт ресторан Rabieng Rimnam — классика тайской кухни в тиковом доме.

А для короткого отпуска идеально подойдут отели вроде 2N Guesthouse или The Cozy Hotel — оба близко к центру, с удобствами и дружелюбной атмосферой.

Погружение в культуру

Пхетчабури — это не только еда, но и история, берущая начало с VIII века. Один из лучших моментов для поездки — февраль. В это время проходит фестиваль Пхра Накхон Кхири на территории старинного дворца Као Ван.

Здесь устраивают парады, ремесленные ярмарки и фейерверки, а также демонстрируют старинные рецепты и традиции.

Как добраться

Прилетайте в Бангкок, заполните электронную карту прибытия и направляйтесь на юг: на поезде от вокзала Хуа Лампонг (3 часа) или на авто (чуть менее двух часов). Город комфортен для прогулок, а такси доступны и недороги.

Лучшее время для поездки — с ноября по февраль, когда погода сухая и приятная. Возьмите лёгкую одежду и приезжайте голодными — Пхетчабури вас не разочарует.

Уточнения

Пхетбу́ри Петбури (тайск. เพชรบุรี) — город на западе Таиланда, административный центр одноимённой провинции. Главной достопримечательностью города является, построенный в 1859 году по приказу короля Рамы IV, архитектурный комплекс Пхра Накхон Кхири, который также известен как Кхао Ванг — "дворец на горе".

